El Niño en Neuquén: un proyecto de la Legislatura renovó la inquietud por las crecidas de los ríos

Un pedido de informes en la Legislatura de Neuquén renovó el debate sobre el riesgo de crecidas en los ríos que llegan hasta la zona de la Confluencia, en un contexto, además, atravesado por los pronósticos que indican una alta probabilidad de ocurrencia para el llamado fenómeno meteorológico de El Niño.

La consulta fue realizada por el diputado de la UCR, César Gass, quien elevó su inquietud a la secretaría de Energía de la Nación, al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), que es el organismo que monitorea, por ejemplo, los caudales y los volúmenes de erogación de las represas.

El pedido busca conocer qué información existe en la región sobre los efectos de El Niño, cuyas consecuencias suelen estar asociadas a un mayor régimen de precipitaciones.

Si bien la hipótesis desde la cual parte la solicitud contrasta con la actualidad hídrica de la zona, que atraviesa desde hace años un periodo de fuerte sequía, Gass indicó que la búsqueda de información resulta válida si se consideran las previsiones que se están conociendo sobre el fenómeno que tiene su origen en el océano Pacífico.

El legislador recordó los problemas que en su momento hubo con el río Neuquén y la represa de Portezuelo Grande, que al menos en 2006 y 2023 estuvo al límite de su capacidad por las crecidas aguas arriba de Los Barreales y Mari Menuco.

Qué es El Niño y cómo se genera

Enzo Campetella, meteorólogo y consultor, dijo que, si bien las probabilidades de que El Niño ocurra efectivamente son altas, todavía no se puede confirmar que sus efectos se perciban también en el norte de la Patagonia.

En comunicación con Diario RÍO NEGRO, el especialista explicó que este evento comienza a formarse frente a las costas de Chile, Perú y Ecuador, donde la corriente de Humboldt, que avanza hacia el norte desde latitudes polares con agua muy fría, se encuentra con los vientos alisios, propios de las zonas tropicales, y es redireccionada hacia el oeste, en dirección al Pacífico central.

Cuando esos vientos, que corren de este a oeste, pierden fuerza, el impacto de la corriente de Humboldt se diluye y el mar, con un volumen menor de agua fría, experimenta una suerte de calentamiento en su parte superficial.

Este proceso, sumado a la circulación del aire, generalmente se traduce en un incremento de la humedad y las precipitaciones en buena parte de América del Sur, con especial impacto en Bolivia, Ecuador y Perú.

En el caso de Argentina, Campetella indicó que los principales cambios se perciben en el norte y centro del país, aunque si el fenómeno adquiere suficiente impulso, puede también llegar hasta la Patagonia, generando un aumento de las lluvias.

El río Neuquén y el antecedente de la Corte Suprema

Gass relacionó su proyecto con la «sensibilidad» que existe en la región acerca de los ríos Neuquén y Limay, y la posibilidad de que sus caudales crezcan al punto de afectar sectores poblados.

Su iniciativa fue ingresada en la comisión de Medio Ambiente y, según adelantó, solicitará una moción de preferencia para que pueda ser rápidamente girada a los organismos interpelados.

El diputado aclaró que la intención «no es avanzar contra nadie», sino conocer el estado de situación de las distintas carteras del Estado de ocurrir una situación meteorológica extrema como la que podría causar El Niño.

Las represas del río Limay aumentaron su erogación la semana pasada. Foto: Cecilia Maletti.

Consideró que el río Neuquén representa un riesgo mayor para las ciudades ubicadas en la zona de los valles, ya que se encuentra «menos asegurado que el Limay» y ha puesto a prueba en más de una ocasión a las represas que regulan su caudal.

El caso de Portezuelo Grande es uno de los más emblemáticos y llegó hasta la Corte Suprema, que emitió un fallo en 2009 condenado al Estado nacional a realizar las obras pendientes para garantizar la seguridad tanto de la presa como de las localidades y los aprovechamientos económicos aguas abajo, varios de ellos relacionados hoy con Vaca Muerta.

La resolución, que lleva más de 17 años sin acatarse, generó numerosos planteos por parte de la provincia, aunque sin éxito en ninguno de ellos.

El Niño: «Las probabilidades están por encima del 80%»

Campetella, por su parte, indicó que las probabilidades de que se dé El Niño «están por encima del 80% y el 90%«, de acuerdo con los últimos reportes obtenidos mediante boyas e imágenes satelitales.

Respecto a la fuerza que tendrá, el meteorológo detalló que los modelos están mostrando «un calentamiento importante del oceáno», lo que podría derivar en un evento «tan intenso como los más intensos» que se han registrado.

De todos modos, aclaró que ese «es uno de los escenarios posibles» y que aún falta tiempo para asegurar una tendencia.

El Niño se extiende entre el cierre del invierno y el principio del verano del hemisferio sur, provocando, además de un aumento en las precipitaciones acumuladas, tormentas más intensas y olas de calor de una prolongación superior.

El especialista precisó que en Neuquén y Río Negro la ocurrencia lluvias podría verse incrementada, aunque esto dependerá en gran medida de la intensidad que tenga el fenómeno este año.

Una de las zonas que sentiría un mayor impacto, de cumplirse los pronósticos, sería la cordillerana.

«Recibiría más precipitaciones, lo que no quiere decir que estemos hablando de nieve necesariamente, porque eso responderá a la temperatura que tengamos y lo que estamos viendo es que las isotermas de congelamiento están cada vez más altas», precisó Campetella.

Agregó que la ocurrencia de crecidas dependerá, precisamente, de las características de la humedad que pueda asentarse sobre la región andina, escenario que, a su vez, recién se conocerá cuando haya una tendencia meteorológica confirmada para el resto del 2026.

«Aún así, como meteorológo, considero valioso la oportunidad de prevenir y estar preparados. Respecto a las crecidas, es un escenario probable, pero que todavía no podemos confirmar», concluyó.