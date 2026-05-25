PECOM ya opera Manantiales Behr tras concretarse el traspaso del histórico yacimiento

El inicio formal de operaciones en Manantiales Behr marca un cambio de escala para PECOM y refuerza su posicionamiento dentro del mapa petrolero argentino. Foto gentileza.

PECOM comenzó oficialmente a operar el yacimiento Manantiales Behr, en la provincia de Chubut, tras concretarse el proceso de transferencia del activo y cumplirse las condiciones previstas para la toma de posesión. La incorporación de esta área representa uno de los movimientos más relevantes de la compañía en los últimos años, tanto por el valor estratégico del yacimiento como por su peso histórico dentro de la industria hidrocarburífera nacional.

Con este paso, la empresa amplía de manera significativa su presencia en la Cuenca del Golfo San Jorge, una de las regiones petroleras más tradicionales de Argentina. La operación de Manantiales Behr le permite a PECOM fortalecer su perfil dentro del segmento del petróleo convencional y consolidarse como un actor de mayor peso en el upstream energético.

El yacimiento es considerado uno de los activos maduros más importantes del país, con décadas de producción y una infraestructura clave para la actividad petrolera del sur argentino. Su incorporación se alinea con la estrategia de la compañía de potenciar áreas con capacidad de recuperación adicional mediante tecnología, eficiencia operativa y planes de desarrollo sostenido.

Dentro de ese esquema, PECOM enfocará su gestión en maximizar el factor de recobro y mejorar el rendimiento general del campo. Para ello, prevé combinar nuevas perforaciones en sectores con potencial productivo, intervenciones sobre pozos ya existentes y mejoras en la infraestructura operativa del área.

Uno de los ejes centrales del plan estará vinculado a la recuperación terciaria, especialmente mediante sistemas de inyección de polímeros y soluciones técnicas orientadas a extraer mayores volúmenes de crudo en reservorios maduros. La empresa ya cuenta con experiencia en este tipo de desarrollos en otras áreas de la cuenca, lo que busca replicar y escalar en Manantiales Behr.

Además de sostener el desarrollo de zonas ya evaluadas con potencial, la compañía también proyecta ampliar pilotos exitosos aplicados en otros bloques y analizar nuevas oportunidades dentro del yacimiento. La intención es extender la vida útil del activo, sostener la producción y generar condiciones para una explotación más eficiente y competitiva.

En términos económicos, la puesta en marcha de la operación se complementa con un fuerte plan de inversiones. PECOM había anticipado un desembolso de al menos US$ 191 millones para los primeros meses de trabajo en Manantiales Behr, enfocados en actividad mínima comprometida, reacondicionamiento, recuperación productiva e incorporación tecnológica.

Ese programa se suma a otras inversiones que la empresa ya viene ejecutando en áreas como El Trébol y Campamento Central, donde también desarrolla estrategias de recuperación terciaria para mejorar el rendimiento de campos maduros. Esta lógica refleja una apuesta integral por revitalizar activos históricos de la cuenca petrolera chubutense.

La toma de control de Manantiales Behr también tiene impacto regional, ya que la continuidad de la actividad en el yacimiento es clave para el empleo, la cadena de proveedores y la dinámica económica del Golfo San Jorge. La expectativa es que la combinación de inversión, modernización tecnológica y eficiencia operativa contribuya a sostener la producción y generar nuevas oportunidades en la región.

Con más de siete décadas de trayectoria en el sector energético, PECOM profundiza así una etapa de expansión enfocada en petróleo y gas, servicios industriales e ingeniería aplicada. La incorporación de Manantiales Behr no solo representa una ampliación operativa, sino también una señal de largo plazo sobre el interés de la compañía en consolidarse como uno de los principales operadores del petróleo convencional en Argentina.