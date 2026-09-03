Quini 6: nadie acertó y el pozo crece a $12.000 millones para el domingo 6 de septiembre 2026

El Quini 6 volvió a concentrar el interés de miles de apostadores, en todo el país, con la realización del sorteo número 3.405 en la noche del miércoles 2 de septiembre 2026.

En una edición donde ninguna boleta de Quini 6 logró descifrar las combinaciones de seis aciertos en las categorías principales, los pozos mayores quedaron completamente vacantes.

Según los datos provistos oficialmente por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, esta seguidilla sin ganadores impulsó el pozo acumulado hacia una cifra monumental para el próximo fin de semana, al tiempo que la modalidad de resolución obligatoria repartió fondos millonarios entre decenas de jugadores.

Quini 6: números ganadores del sorteo del miércoles 2 de septiembre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe determinó las combinaciones de la jugada de mitad de semana, para cada una de las instancias del certamen:

Tradicional Primer Sorteo : 00 – 05 – 10 – 22 – 26 – 45 (Vacante)

: 00 – 05 – 10 – 22 – 26 – 45 (Vacante) La Segunda del Quini : 02 – 03 – 16 – 22 – 24 – 44 (Vacante)

: 02 – 03 – 16 – 22 – 24 – 44 (Vacante) La Revancha : 02 – 07 – 14 – 25 – 34 – 38 (Vacante)

: 02 – 07 – 14 – 25 – 34 – 38 (Vacante) El Quini que Siempre Sale: 02 – 05 – 08 – 10 – 31 – 38 (30 ganadores)

En la modalidad «Siempre Sale», un total de 30 apostadores resultaron favorecidos al registrar la mayor cantidad de aciertos de la noche, adjudicándose de forma individual una suma millonaria dentro del esquema oficial de premios.

Quini 6 próximo sorteo: pozo acumulado de $12.000 millones para el domingo 6 de septiembre 2026

Al quedar desiertas las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, la Lotería de Santa Fe anunció que la masa acumulada para el sorteo número 3.406 alcanzará la suma estimada de $12.000 millones, consolidando uno de los atractivos poceados más destacados de las últimas semanas. La jugada se concretará el próximo domingo 6 de septiembre 2026, a las 21:15.

Los participantes pueden tramitar sus cupones oficiales, seleccionando seis números (del 00 al 45), en cualquier agencia autorizada antes del horario límite de carga del sábado.

La transmisión en vivo del sorteo estará disponible para todo el país a través de la TV Pública, señales televisivas provinciales y la cuenta oficial de YouTube del organismo santafesino.