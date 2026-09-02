US Open: Tomás Etcheverry pudo con el británico Jacob Fearnley y sacó pasaje a tercera ronda

Otro sólido paso de Tomás Etcheverry para avanzar en el US Open y asegurar su presencia en la tercera ronda del cuarto y último Grand Slam de la temporada, suceso que querrá emular el bonaerense Mariano Navone, que en estos momentos enfrenta al italiano Matteo Berrettini.

El platense, 32° del ranking mundial, derrotó al escocés Jacob Fearnley, 101° del escalafón, por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3, luego de tres horas y veinte minutos de partido, debiendo lidiar con una suspensión obligada por la aparición de la lluvia en Flushing Meadows.

Con un tenis sólido y sin fisuras, el argentino, segundo mejor del ranking, dominó las acciones desde el comienzo del encuentro, mostrando gran efectividad para neutralizar los intentos de su rival y sellar su ansiado pase a la tercera vuelta.

¡GAME, SET AND MATCH! 💥



🇦🇷 Etcheverry está en tercera ronda del US Open. 🔥



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Tomy estuvo a un puñado de puntos de llevarse la victoria en sets corridos, antes de una reacción del británico para estirar el partido e incluso comenzó quiebre arriba en el cuarto set. Sin embargo, Etcheverry mantuvo la calma, buscando el control y pudo darle la vuelta al set para sellar el triunfo.

Con este resultado, Etcheverry logró igualar el que hasta ahora es su mejor resultado histórico en el cemento de Nueva York, una instancia a la que había llegado por primera vez en 2024. En tanto que lo mejor que ha coronado en un Grand Slam fueron los cuartos de final de 2023.

Su próximo rival será su compatriota Mariano Navone (49°), que viene de la épica victoria ante el serbio Novak Djokovic, o el italiano Matteo Berretini (43°), verdugo del suizo Stan Wawrinka, que disputó su último encuentro en el US Open.