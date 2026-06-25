Ecuador dio el golpe ante Alemania y se clasificó a 16vos de final del Mundial 2026

Gonzalo Plata anticipó a Neuer en un córner y le dio el triunfo agónico a Ecuador. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)

Ecuador (4) venció por 2-1 a Alemania (6) en la definición del grupo E y se clasificó a la próxima fase del Mundial. Los sudamericanos dieron el golpe en Nueva Jersey y se clasificaron a los 16avos de final como uno de los mejores terceros. Los teutones se quedaron con el primer puesto. Nilson Angulo y Gonzalo Plata convirtieron los goles de la Tricolor, mientras que Kai Havertz hizo lo propio en el cuadro europeo.

Al minuto de juego los alemanes abrieron el marcador con Leroy Sané tras un lateral ofensivo. En la acción previa, Ecuador pidió por una infracción de Aleksandar Pavlović, quien levantó la pierna y rozó la cabeza de Pedro Vite antes de ceder el balón para llega de Sané que definió con un zurdazo bajo y venció al arquero Galíndez para el 1-0.

¡ALEMANIA NECESITÓ UN MINUTO PARA ABRIR EL PARTIDO!



Con una definición exquisita de Leroy Sané al palo derecho de Galíndez, los europeos ya le ganan a Ecuador desde el inicio. pic.twitter.com/yZeFakZjsG — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

Sin embargo, el seleccionado sudamericano asimiló el golpe de inmediato y ante un trámite que no era favorable a los 8, Nilson Angulo sacó un remate desde afuera del área para vencer la resistencia de Manuel Neuer y establecer el 1-1 que le devolvió la ilusión a los ecuatorianos.

¡SOLITO Y SOLO! GOLAAAZO DE ANGULO PARA EL EMPATE DE ECUADOR



El delantero recibió la pelota afuera del área sin marca, se animó y le rompió la red al arquero alemán para el 1-1 en el inicio del partido, el primero de la Tri en la Copa del Mundo. pic.twitter.com/S9BBaRwpBQ — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

La Tri logró quitarle la pelota a Alemania y jugar en campo rival. Ecuador creció con el correr de los minutos y pudo nivelar el partido cuando los teutones aguantaban el trámite en su campo.

En el tramo final de la etapa, los europeos controlaron la pelota y la Tricolor puedo crecer en sus intenciones de avanzar y le peleó de igual a igual el transcurso del juego. Así, se fueron al descanso con la paridad en un tanto.

En el complemento, apenas iniciado Joel Ordóñez cargó por detrás a Kai Havertz y la árbitra cobró infracción, pero en la acción previa hubo una falta de Sané sobre Vite en la mitad de la cancha que terminó prevaleciendo en la decisión final.

A los 16, en la primera de peligro, Enner Valencia sacó un remate desde la medialuna del área que despejó Neuer con los puños.

¡¡¡¡GOL DE PLATA EL 2-1 DE ECUADOR ANTE ALEMANIA EN LA COPA DEL MUNDO!!!! ¡¡DELIRIO EN NEW JERSEY!!



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Ecuador siguió intentando y encontró lo que buscaba a los 32. Tras un tiro de esquina, Gonzalo Plata se anticipó en el primer palo a Neuer y convirtió el 2-1 a favor de la Tricolor.

Con la ventaja, los ecuatorianos se replegaron sobre su propio campo para aguantar los ataques desesperados de la ofensiva alemana y al final festejaron un triunfo histórico y la clasificación.