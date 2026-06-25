Selección: Los que no jugaron y que podrán sumar minutos en el partido ante Jordania

AFA. El dilema de Scaloni, entre darle oportunidad a los suplentes o mantener a los referentes.

El dilema de Lionel Scaloni. Cumplido el primer objetivo prematuramente, la clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026, ¿qué plan seguir de cara a la última fecha de la fase de grupos?

Luego de las dos victorias ante Argelia y Austria, respectivamente, la Selección Argentina puede respirar con tranquilidad de cara al choque ante Jordania del próximo sábado, desde las 23 de nuestro país.

En tal sentido, el DT albiceleste tendrá la posibilidad de darles descanso a varios de los titulares y referentes del equipo, y, a su vez, brindarles a algunos jugadores la posibilidad de sumar sus primeros minutos mundialistas.

#SelecciónMayor Otro entrenamiento preparándonos para lo que viene 😎



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A saber, de momento, además de los arqueros Gerónimo Rulli y Juan Musso, los que todavía no tuvieron su debut y cuentan con mayor consideración para salir a la cancha este sábado son Marcos Senesi, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y el Flaco López.

En tanto, Nico González y Nico Paz, que sí entraron como reemplazo durante los primeros dos partidos, también pueden ser tenidos en cuenta como titulares. Situación similar a los casos de Gonzalo Montiel, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Julián Álvarez, quienes aún no están al 100% y necesitan minutos en campo.

Ahora bien, aún habiendo logrado el primer objetivo, el duelo ante Jordania por la tercera fecha no será intrascendente. Y es que, de alinear un equipo alternativo, muchos titulares quedarán sin acción desde la última vez que jugaron. Es decir, pasarán 11 días desde el partido ante Austria y el duelo por 16avos.

En tal sentido, para el cuerpo técnico es tan importante el once inicial como también los cambios a realizar en función de la continuidad y el comienzo de la instancia decisiva.