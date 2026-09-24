El arquero rionegrino Iván Nikolajuk sumó una nueva medalla a su palmarés continental

El arquero rionegrino Iván Nikolajuk volvió a destacarse en la plana continental y le dio ayer una nueva presea a la comitiva argentina de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras subir al podio en la competencia de tiro con arco compuesto.

Junto a Nelson Salinas y Lucas Garcés, el deportista de General Conesa, de importante palmarés con la camiseta argentina, se quedó con la medalla de Plata en la disciplina, luego de caer en el desafío final ante el combinado de Colombia en 4 sets, por 231 a 228.

Nikolajuk, ganador de la medalla de oro en Asunción 2022, sumó de esta forma otro galardón para su rica trayectoria como deportista nacional. Un premio a la constancia, entrega y determinación para el conesino, que previo a aquella participación en Paraguay estuvo al borde de la muerte.

“Es una alegría inmensa. Esta medalla fue de tirada por equipos. Era un resultado soñado por nosotros; nos enfrentamos en la final contra Colombia, que es una potencia. Estar compitiendo contra ellos ya era una locura”, contó ayer el rionegrino, en diálogo con TN.

🤯🥈🇦🇷 El EQUIPO MASCULINO de Tiro con Arco en la modalidad de arco compuesto obtuvo la MEDALLA DE PLATA para ARGENTINA en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.



🔥 NELSON SALINAS, IVÁN NIKOLAJUK y LUCAS GARCÉS PERDIERON en 4 sets por 231 a 228 en la final ante Colombia para… — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) September 23, 2026

“En la final, yo traté de no prestarle mucha atención a la gente porque teníamos a la tribuna al lado. No porque me distrajera, sino para que no me metiera presión. Por suerte, pude tirar bien. Es un arma de doble filo. De igual manera, me encantó haber visto un montón de gente alentándonos, aplaudiendo y gritando. Fue lindo. Estaba mi familia en la tribuna, los sentí acompañando”, agregó.

Esta tarde, Nikolajuk volvió a competir, aunque individualmente, en tiro con arco compuesto, llegando hasta los cuartos de final. Allí, luego de haber vencido a su compatriota Salinas en la instancia previa, cayó derrotado por el colombiano Jagdeep Singh, por 147 a 143.

La vida le dio una segunda oportunidad

En el 2022, cuatro meses antes de la competencia en Asunción, Nikolajuk sufrió una intoxicación con monóxido de carbono que lo dejó al borde de la muerte y atravesando un largo período de recuperación.

“Era un día normal para mí, me empecé a sentir mal, me desmayé. Resulta que me había intoxicado con monóxido de carbono. Estuve una noche completa en coma en Bahía Blanca. Yo no lo sentí, pero mi familia lo pasó muy mal”, contó.

Tras recuperarse de esa situación, Iván clasificó a los Juegos Odesur del 2022 y ganó la medalla de oro representando a la Argentina. Cuatro años más tarde, Nikolajuk se volvió a poner la camiseta argentina y sumó otra medalla, esta vez de plata, a su palmarés.