Entre bromas y sushi, Karina Milei volvió a marcar diferencias con Patricia Bullrich

La cena de los senadores de La Libertad Avanza transcurrió entre bromas, sushi y un clima que los propios protagonistas definieron como amable. Sin embargo, el encuentro tuvo un mensaje político concreto: Karina Milei buscó reforzar su protagonismo dentro del oficialismo y marcar diferencias con Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado.

En una cena libertaria, Karina Milei puso la reelección en agenda

Un artículo de La Nación detalló que, desde la cabecera de la mesa, en un restaurante de Villa Urquiza, la secretaria general de la Presidencia planteó la necesidad de “consolidar el rumbo” y trabajar para garantizar “la reelección del Presidente”.

El planteo se produjo luego de que Bullrich cuestionara públicamente algunos puntos del proyecto de Presupuesto y destacara la continuidad del proyecto político sin mencionar directamente a Javier Milei.

La tensión entre ambas había quedado expuesta durante una reunión de la mesa política oficialista, donde dirigentes cercanos a Karina Milei cuestionaron las críticas de Bullrich al ministro de Economía, Luis Caputo, por los recortes vinculados con discapacidad.

Durante la cena, en la que también estuvieron Martín Menem y Bartolomé Abdala, se habló de la agenda legislativa y de la relación con gobernadores aliados del Pro y la UCR. Según participantes, también hubo referencias a las diferencias internas, aunque se buscó relativizarlas.

Al salir, Bullrich negó tener ambiciones presidenciales y calificó la reunión como “amistad, compañerismo y buena onda”. Karina, por su parte, definió como “muy bien” su vínculo con la senadora y aseguró que su relación con Javier Milei es “espectacular”.

Mientras Bullrich mantiene en reserva sus próximos pasos políticos, Karina Milei volvió a colocar la reelección presidencial en el centro de la escena libertaria.

Con información de La Nación