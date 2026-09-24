Cómo será la exhibición de pádel en Neuquén: una cancha en el Ruca Che y jugadores de élite

Luego del paso de la Copa Davis por Neuquén, el Ruca Che seguirá con eventos deportivos destacados y en enero recibirá una exhibición de pádel con la presencia de jugadores de renombre a nivel mundial.

Se trata de la In Cup que contará con ocho jugadores de élite que disputarán varios partidos en una misma jornada. En las próximas semanas se darán a conocer los detalles de las entradas del evento que se realizará el 10 de enero del 2027.

En el marco de la llegada de la Copa Davis, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, adelantó hace algunas semanas que se venía un evento importante de pádel en el Ruca Che.

«Está todo en marcha y encaminado, estamos trabajando cada día desde hace varias semanas para brindar lo mejor. Por lo general hacemos un partido previa y después un cuadrangular entre los jugadores top. También queremos sumar un partido de damas y de pádel adaptado», expresó el organizador, Alejo De Franceschini, en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Hace 15 años que tengo una marca de pádel, fabrico paletas, bolsos, ropa y hace 8 años también canchas. En la inauguración de nuestor primer club lo llevamos a Fernando Belasteguín, Juan Tello y Federico Chingotto, esa fue la primera In Cup en Pinamar. Luego hubo seis ediciones más», contó.

«En 2023 en La Rioja fueron 11.000 personas, fue una locura. Este formato es el que vamos a llevar a Neuquén», agregó De Franceschini. El propio Belasteguín, máximo exponente histórico del pádel, será parte de la exhibición en Neuquén.

Sobre el Ruca Che y el armado, señaló: «Por lo que vi el estadio está hermoso, eso es una garantía. Tengo que ir a sacar las medidas para la cancha de pádel por que va sobre dos capas de fenólico. Es un arte porque queda como flotada, obviamente no podríamos amurarla sobre el parqué».

El organizador también se refirió a cómo se gestó la posibilidad de hacer el evento en Neuquén. «Fue a partir de una inquietud del intendente, hubo una muy buena predisposición. Teníamos la propuesta de otra provincia pero se dio todo muy rápidoasí que para allá vamos. Sé que hay una gran movida de pádel, hay muchos clubes y ya recibimos muchas consultas», repasó.

Acerca del crecimiento de la disciplina a nivel global, De Franceschini analizó: «El pádel es un deporte que ya está instalado, está cerca de ser olímpico y ya llegó para quedarse. El furor de los ’90 fue más que nada en Argentina y España, pero ahora es en todo el mundo. Hubo una muy mala publicidad de algún canal malicioso diciendo que el pádel rompía las rodillas y no es cierto, no implica un riesgo mayor que otros».