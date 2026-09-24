Cipolletti instaló nuevos reductores de velocidad: ¿en qué calles están y dónde habrá más?

Desde el área de Fiscalización anticiparon que la colocación continuará en otros puntos de la ciudad. Foto: municipio de Cipolletti.

El Municipio de Cipolletti colocó nuevos reductores de velocidad en dos sectores de la ciudad, a partir de pedidos realizados por vecinos e instituciones. Las intervenciones se concretaron en calles que fueron asfaltadas recientemente y donde se registró un mayor movimiento vehicular.

Los trabajos buscan disminuir la velocidad de circulación y reforzar la seguridad vial en zonas donde también hay escuelas, comercios y una importante presencia de peatones. Desde el área de Fiscalización anticiparon que la colocación continuará en otros puntos de la ciudad.

Dónde colocaron los nuevos reductores en Cipolletti

En calle Concepción del Uruguay, entre Ing. Pagano y Ceferino Namuncurá, se instalaron dos puntos de control de velocidad. Según explicó el secretario de Fiscalización, Diego Zuñiga, la medida respondió al pedido de vecinos de ese sector.

El reclamo surgió luego del reciente asfaltado de la arteria, que generó un incremento en la circulación de vehículos particulares y transporte público. Los vecinos habían advertido además sobre situaciones de exceso de velocidad.

En tanto, sobre calle Chile, entre José Hernández y Alberdi, se colocaron dos líneas de lomos de burro. La intervención fue solicitada por la Escuela Primaria N° 234 y el Club San Martín, debido al movimiento de vehículos, niños y personas mayores en la zona.

Las calles donde continuarán los trabajos

El cronograma de Señalización Vial contempla nuevas intervenciones en distintos sectores de Cipolletti. Entre los puntos previstos se encuentra la intersección de P. Bowdler y Tte. Ibáñez, donde se instalarán nuevos reductores.

También está prevista la colocación de dispositivos sobre J.J. Paso, entre Solano López y Storni, y en la intersección de Presidente Perón y Saturnino Franco. El listado incluye además O’Higgins, entre Rubén Darío y Gabriela Mistral.

Desde el Municipio señalaron que estas acciones forman parte de las tareas de ordenamiento vial y apuntan a reducir la velocidad en sectores de mayor circulación. El objetivo es reforzar las condiciones de seguridad para quienes transitan por esas calles.