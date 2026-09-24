Las fuertes lluvias en la cordillera de Neuquén cortaron una ruta hacia un paso fronterizo con Chile

La Dirección Provincial de Vialidad informó este jueves por la tarde que la Ruta Provincial 48 se encuentra cortada desde Quilanlahue hacia el Paso Internacional Hua Hum producto de un deslave. La interrupción del tránsito también implica el cierre del paso fronterizo. La medida se mantendrá hasta que se logre despejar la ruta.

En el último parte emitido, el organismo provincial informó que la ruta presenta en general condiciones inestables en la calzada producto de la lluvia, el barro y la presencia de sedimentos.

Alertas naranja y roja por lluvias en la cordillera de Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este jueves persiste un alerta naranja por lluvias persistentes de variada intensidad en San Martín de los Andes, localidad más próxima al paso Hua Hum y atravesada por la Ruta 48. «Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera local», explicaron desde el SMN.

También se comunicó que «en las zonas más altas no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve, especialmente en la cordillera norte de Neuquén». Por la noche el alerta descenderá a nivel amarillo.

Ante emergencias la Municipalidad de San Martín de los Andes informó que los vecinos pueden comunicarse a las siguientes líneas de asistencia: 100 (Bomberos), 101 (Policía), 107 (Hospital), 106 (Prefectura), 103 (Protección Civil), 116 (Policía de tránsito) y 131 (Policía Federal).

Por otro lado, desde Aluminé para el norte neuquino, el organismo emitió un alerta roja por lluvias. «Se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 mm, pudiendo alcanzar los 150 mm de manera localizada en todo el período de alerta», precisaron.