El básquet de Deportivo Roca, a dos puntas, en medio de un fin de semana recargado

El arranque de la Liga Regional femenina se mezcló con los play offs de la Liga Federal masculina y uno de los equipos que compite a dos puntas es Deportivo Roca. Habitué en el tercer escalón del básquet nacional, en los últimos meses potenció el equipo de primera de las chicas y le confió la dirección técnica a Lucas Villanueva, jugador de muchas batallas en la zona, que encontró un atajo en el proyecto y este año se embaló.

Este sábado a las 18, las chicas debutarán como locales, ante Centenario, por la segunda fecha de la competencia. Y será el aperitivo ideal para el partido del turno noche, en el inicio de los play offs de los varones, que recibirán a Independiente de Neuquén, desde las 22.

“Fue medio inesperado. Después de la lesión, estaba parado y en ese momento no conseguían un reemplazo. Me pidieron si podía entrenar al equipo, las chicas se coparon, les gustó y seguimos. Justo estaba haciendo los cursos de entrenador y fue como el último impulso como para dar ese pasito”, afirmó Lucas, quien sigue activo como jugador y no piensa en el retiro.

Embalado con el proyecto

Leonardo Ansaloni y Sebastián García, que además es el DT del equipo principal en la Liga Federal, están al frente del básquet del Depo y fueron claves en la continuidad de Villanueva. “Me pidieron que siga y les fuimos agregando algunas cosas. Buscamos ser más profesionales, se trajeron un par de refuerzos (Lucía Rincón y María Introcaso) para que las chicas vean como es y que no nos pase como Hanna Quintero, que se tuvo que ir a Independiente y la está rompiendo”, comentó.

El objetivo es consolidar el proyecto con la primera como espejo.

Y siguió: “La idea es que las chicas que tenemos sean la base de la primera en unos años y para eso hay que entrenar, hay que ir al gimnasio todos los días, hacer tiros extras. Debemos mostrarlo de ese lado y que lo vean como ejemplo”.

Embalado, Villanueva explicó que “empezamos la pretemporada el 12 de enero, nunca entrenaron tanto. Ese fue como el puntapié inicial para tratar de cambiarle la cara al femenino”. Y los resultados ya asoman: “El año pasado sólo teníamos U11 y U13 y la primera, ahora sumamos U15, U21 y nos faltan dos chicas para armar U17. Tenemos casi toda la tira y si logramos completarlo a fin de año sería ideal. El club nos acompaña y está bueno”.

Está claro que en esta etapa no se busca salir campeón, ni jugar la Liga. “El resultado va venir solo, porque el trabajo se está haciendo muy bien”, cerro Lucas, en su flamante rol de DT. Aunque se puso el buzo, todavía no larga la musculosa. “Estoy mejor de la lesión y en los partidos de la local me sentí bien. Veremos qué pasa más adelante”, cerró.

Hay clásico en La Cueva

El clásico de los extremos entre el mejor de la fase regular, Pérfora (1), y el último, Petrolero Argentino (8), será uno de los cruces picantes en el arranque de los play offs de la división Sur de la Liga Federal de básquet. Irá este sábado desde las 21:30 en La Cueva del Matador.

Petrolero recibirá a Pérfora, en el play off clásico de la división Sur. (Prensa Petrolero)

Antes, a partir de las 21, se verán las caras Atlético Regina (6) y Centro Español (3). Será en La Calderita, donde al Albo buscará seguir con esa mejoría de los últimos juegos, ante uno de los grandes candidatos.

A las 22 será el turno para Deportivo Roca (7)-Independiente (2) en el Gimena Padín; mientras que el cuarto duelo será el domingo, en el Viejo Ramírez, entre el local Pacífico (5) y Club Plottier (4), la gran sorpresa de la zona, que viene de lograr el ascenso y se metió en el top 4.

Los play offs se disputarán en la modalidad 1-2 y por eso tendrán continuidad la próxima semana en los estadios de los mejor ubicados: Piti Claris de Huincul, La Caldera neuquina, El Templo y El Histórico, ambos de Plottier. Los cuatro vencedores seguirán de ronda, pero ya no habrá duelos entre ellos, sino que se medirán con equipos de las zonas Centro o Metropolitana.

El programa del fin de semana

Liga Regional Femenina (fecha 2)

Sábado 6 de junio

18:00 Deportivo Roca vs. Centenario

19:00 EM de Cipolletti vs. Club Plottier

Domingo 7 de junio

20:00 Cinco Saltos vs. Biguá

Liga Federal masculina (play offs)

Sábado 6 de junio

21:00 Atlético Regina vs. Centro Español

21:30 Petrolero vs. Pérfora

22:00 Deportivo Roca vs. Independiente

Domingo 7 de junio

20:00 Pacífico vs. Club Plottier