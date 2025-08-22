El clásico de Rosario con mucho en juego por la sexta fecha de la Liga Profesional

Rosario Central y Newell’s serán los protagonistas de una nueva edición del clásico de Rosario que se jugará este sábado desde las 17.30, en el marco del cruce interzonal de la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El partido se disputará en el Gigante de Arroyito y tendrá un condimento especial con el regreso de Ángel Di María, quien no enfrenta a la Lepra rival desde el 2007.

El último clásico de la ciudad se jugó el 16 de febrero pasado y fue triunfo de Rosario Central por 2-1 en condición de visitante. Gaspar Duarte y Jaminton Campaz marcaron para el Canalla, mientras que Ever Banega descontó para Newell’s.

El equipo de Ariel Holan llega al clásico como uno de los pocos invictos del campeonato. La Academia rosarina acumula una victoria y cuatro empates, los últimos tres seguidos, y se ubica quinto en la Zona B con siete puntos, a cuatro del líder River y en lo más alto de la tabla anual.

En la previa del clásico, Rosario Central vivió un momento de preocupación por Kevin Gutiérrez. El mediocampista juvenil de 19 años, sufrió un accidente automovilístico cuando se dirigía al entrenamiento en Arroyo Seco.

Su vehículo impactó contra un camión y quedó con importantes destrozos. El futbolista solo padeció un traumatismo de cráneo y un corte en el rostro. Fue trasladado a un sanatorio cercano y quedó en observación.

En tanto, los dirigidos por Cristian Fabbiani buscarán cortar la racha negativa justo frente a su eterno rival. La Lepra todavía no logra ganar en el certamen tras la primera fecha, donde sumó una derrota y tres empates consecutivos, el último 1-1 con Defensa y Justicia.

El Rojinegro marcha décimo en la Zona A con seis unidades, a solo un punto de los puestos de clasificación.