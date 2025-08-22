SUSCRIBITE
Deportes

¡Apareció Enzo Fernández!: mirá el golazo para el Chelsea ante West Ham en la Premier League

El Chelsea obtuvo el primer triunfo de la temporada ante West Ham con un gol de Enzo Fernández. El campeón del mundo puso el 3-1 parcial en la victoria del conjunto azul. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Enzo Fernández convirtió en la victoria del Chelsea.

Enzo Fernández convirtió en la victoria del Chelsea.

Enzo Fernández se lució y aportó un gol para el Chelsea. El volante argentino convirtió el 3-1 parcial en la visita a West Ham en el Estadio Olímpico de Londres, por la segunda fecha de la Premier League.

Ambos equipos buscaban su primera victoria de la temporada tras la fecha inaugural. El Chelsea, que empezó en desventaja, logró remontar y rápidamente se puso en ventaja. El tanto de Enzo llegó a los 34 minutos del primer tiempo.

El brasileño Estêvão hizo una gran jugada por la derecha, se sacó rivales de encima y metió un centro bajo. Una vez más, apareció Enzo Fernández en el área para empujar el balón y sellar la victoria parcial por 3-1 para la visita.

A los cinco minutos del segundo tiempo, Enzo Fernández estuvo cerca de convertir otro tanto. Pedro Neto se proyectó por la izquierda y le sirvió el pase al mediocampista argentino, quien remató alto de derecha.

En el estreno de la nueva temporada, West Ham cayó como visitante ante el recién ascendido Sunderland, mientras que Chelsea había empatado con Crystal Palace.


Temas

Chelsea

Enzo Fernández

Premier League

Enzo Fernández se lució y aportó un gol para el Chelsea. El volante argentino convirtió el 3-1 parcial en la visita a West Ham en el Estadio Olímpico de Londres, por la segunda fecha de la Premier League.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios