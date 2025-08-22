¡Apareció Enzo Fernández!: mirá el golazo para el Chelsea ante West Ham en la Premier League

Enzo Fernández se lució y aportó un gol para el Chelsea. El volante argentino convirtió el 3-1 parcial en la visita a West Ham en el Estadio Olímpico de Londres, por la segunda fecha de la Premier League.

Ambos equipos buscaban su primera victoria de la temporada tras la fecha inaugural. El Chelsea, que empezó en desventaja, logró remontar y rápidamente se puso en ventaja. El tanto de Enzo llegó a los 34 minutos del primer tiempo.

El brasileño Estêvão hizo una gran jugada por la derecha, se sacó rivales de encima y metió un centro bajo. Una vez más, apareció Enzo Fernández en el área para empujar el balón y sellar la victoria parcial por 3-1 para la visita.

¡¡JUGADÓN DE ESTEVAO, ASISTENCIA Y GOL DE ENZO FERNÁNDEZ PARA EL 3-1 DEL CHELSEA ANTE WEST HAM!!



A los cinco minutos del segundo tiempo, Enzo Fernández estuvo cerca de convertir otro tanto. Pedro Neto se proyectó por la izquierda y le sirvió el pase al mediocampista argentino, quien remató alto de derecha.

En el estreno de la nueva temporada, West Ham cayó como visitante ante el recién ascendido Sunderland, mientras que Chelsea había empatado con Crystal Palace.