El Colo Barco en la mira de un gigante europeo: analizan una oferta de 40 millones de euros por su pase

Valentín Colo Barco volvió a meterse en el radar de los grandes de Europa. Según informó el medio alemán TZ München, el Bayern Múnich sigue de cerca al argentino y evalúa hacer una oferta cercana a los 40 millones de euros por su pase. El interés llega en uno de los mejores momentos del lateral devenido en mediocampista, figura indiscutida del Racing de Estrasburgo.

Barco aterrizó en el conjunto francés en enero de 2025, luego de un paso irregular por el Brighton de la Premier League. El Estrasburgo pagó alrededor de 10 millones de euros por su ficha y le firmó contrato hasta 2029. Desde su llegada, el equipo mejoró y se encuentra en el tercer puesto de la liga francesa.

El exjugador de Boca encontró en Francia su mejor versión. Lo que comenzó como una adaptación táctica terminó siendo una reinvención: el cuerpo técnico lo movió del lateral izquierdo al mediocampo interno, donde hoy se convirtió en el motor del equipo. Con más libertad para proyectarse y participar del circuito ofensivo, Barco es ahora el eje de un Estrasburgo que sorprende en la Ligue 1.

Su crecimiento no pasó desapercibido. Medios alemanes indican que hay ojeadores del Bayern Múnich en cada partido del Racing Estrasburgo para observar al argentino. Los bávaros lo siguen desde hace varios meses y lo consideran una opción a futuro para reforzar la banda izquierda, una zona que el club busca potenciar de cara a la próxima temporada.

Sin embargo, hasta el momento no hay una oferta formal presentada, por lo que la operación se mantiene en el terreno de los rumores.

Si la negociación avanzara, el traspaso podría ser uno de los más altos para un jugador argentino en la Ligue 1. Para el Estrasburgo, venderlo por una cifra así sería un negocio extraordinario; para Barco, significaría dar el salto a la élite europea.

Con apenas 21 años, su nombre vuelve a sonar fuerte y, si mantiene este nivel, no sería extraño que también reaparezca en los planes de la Selección Argentina.