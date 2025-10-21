Luego de que el argentino no hiciera caso a las instrucciones de su equipo el pasado fin de semana, la escudería francesa se reunirá y tomará una decisión, en la previa del GP de México.

Franco Colapinto no hizo caso a Alpine y superó a Gasly

Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Estados Unidos. La nota de la carrera la tuvo el argentino, que a falta de tres vueltas tenía un mejor ritmo que Pierre Gasly, su compañero de equipo. En ese momento el francés se encontraba por delante del pilarense.

Ante esta situación, la escudería francesa le ordenó a Franco mantener las posiciones. El argentino no se tomó para nada bien e hizo oídos sordos: superó a Gasly, quien terminó en el último lugar. Luego de la carrera, Alpine sacó un comunicado donde Steve Nielsen, director general, hizo público su enojo: «Cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva, y estamos decepcionados de que eso no se respetó«.

Reunión clave tras la desobediencia de Franco Colapinto: ¿Qué decisión tomará Alpine?

Luego de la finalización de la carrera en el Gran Premio de Estados Unidos, a Colapinto se lo vio sonriente junto a Stuart Barlow, su ingeniero, y Flavio Briatore, el asesor principal de Alpine.

Tras la desobediencia del argentino, este martes habrá una reunión interna entre todas las partes en donde se debatirá sobre la reacción de Colapinto. Se espera que Franco solo reciba «un tirón de orejas» por parte de Alpine, antes del GP de México, que se realizará desde el 24 hasta el 26 de octubre. La desobediencia no pone en peligro su continuidad dentro de la escudería.

Esta situación se da en medio de la incertidumbre sobre la continuidad o no de Colapinto en la Fórmula 1. Se espera que en las próximas semanas se confirme su presencia en Alpine en 2026. Algunos aseguran que la noticia se hará oficial en la gira americana. Otros son más cautos y creen que falta todavía para una revelación por parte del equipo francés.

El respaldo de un histórico de la Fórmula 1 a Franco Colapinto

Luego de que la reacción de Franco Colapinto se viralizara en las redes sociales, hubo voces autorizadas que lo respaldaron en su decisión. David Coulthard, ex piloto británico subcampeón en 2001, bancó la rebeldía del argentino: «Eso es correr, tenés que mostrarte. Fue un adelantamiento limpio», señaló.

Además, varios medios internacionales se hicieron eco del adelantamiento de Colapinto: The Race calificó la maniobra como «una muy buena jugada» y además afirmaron que la orden de Alpine fue «desconcertante».