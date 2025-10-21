Racing y Flamengo abren las semifinales de la Copa Libertadores: hora, formaciones y TV

La Academia visita al Mengao por la ida de las semis de la Libertadores.

Este miércoles comienzan las semifinales de la Copa Libertadores, en un partidazo que promete mucho futbol y roce en el Maracana. Los detalles.

Racing y Flamengo abren las semifinales de la Copa Libertadores

Esta semana regresa la Copa Libertadores. Luego de casi un mes sin actividad, vuelve la máxima competencia internacional con un partidazo que se llevará todas las miradas: Flamengo vs Racing. Por el otro lado, Liga de Quito recibirá a Palmeiras el jueves.

El Mengao recibirá a la Academia este miércoles en el Maracana por la ida de las semifinales. El conjunto brasilero avanzó a esta instancia luego de superar por penales a Estudiantes. Además, llega con buenas sensaciones a este cruce tras vencer el pasado domingo a Palmeiras por 3-1, en un duelo clave por el Brasileirao, ya que ambos clubes pelearán hasta el final por la liga domestica de Brasil.

Con un plantel lleno de figuras con recorrido europeo (Jorginho, Saul, Samuel Lino, Danilo, Alex Sandro), Flamengo tiene un objetivo claro: ser campeón y pasar a ser el equipo brasileño con más Libertadores de la historia. Además, está obligado a, por lo menos, llegar a la final, con la gran inversión económica que hizo durante este año.

La Academia llega en un buen momento

Racing también llega en buena forma para este choque. El equipo de Gustavo Costas acumula dos victorias consecutivas en el torneo Clausura (Banfield y Aldosivi) y en la última fecha se metió en la clasificación a los playoffs de la Zona A.

En la previa, el DT recuperó a una pieza clave del equipo: Juan Nardoni se entrenó con normalidad tras un desgarro que sufrió en el partido de vuelta de cuartos de final frente a Vélez. De esta manera, el ex Unión se perfila como titular en el partido de ida.

Por otra parte, Adrián «Maravilla» Martínez también regresará al once inicial, tras acumular tres partidos de descanso por una molestia. Pero el delantero deberá cuidarse: si lo amonestan, se perderá la vuelta. Además, Costas esperará hasta último momento por dos titulares: Santiago Solari, que tiene un inconveniente muscular, llegaría sin problemas, y Gabriel Rojas, que la tiene más difícil, se entrena a doble turno para poder estar disponible.

Flamengo vs Racing: formaciones, hora y TV

Flamengo: Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura o Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa o Bruno Zuculini; Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Tomás Conechny o Duván Vergara; Maravilla Martínez. DT: Gustavo Costas.

Horario: 21:30

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

TV: Telefe, Fox Sports