El Comahue Golf Club sumó dos títulos en el Torneo de Menores de la Federación del Sur

Jeremías Días Sancho y Augusto Perini, representantes del Comahue Golf Club de Neuquén, tuvieron una gran producción en el Torneo de Menores de la Federación Regional del Sur que se disputó en Tres Arroyos. La cosecha regional también incluyó los primeros puestos de Evangelina Absi, de El Rincón Club de Campo en albatros, y de Martina Depollier, de Los Canales de Plottier, en eagle.

Días Sancho terminó en el primer puesto de menores gross y neto, con 144 golpes; mientras que Augusto Perini prevaleció en menores de 15 y de 13, con un registro de 136 impactos; además de completar su rendimiento con el segundo puesto en gross.

Más resultados del equipo del Comahue

En la competencia donde festejó Augustgo Perini, Bautista Días Sancho finalizó en la cuarta posición con 163 golpes, y fue séptimo otro representante del Comahue Golf Club, Juan Martín Sukarevicius, con 218.

La delegación del club neuquino se completó con Eva Jara Rozado, quien finalizó en el cuarto puesto de Albatros, con una marca de 105 golpes; Emma Muñoz, quien se ubicó quinto en la misma categoría, con 125 impactos; Nicolás Foigel, cuarto en Eagles y 92 golpes; y Fausto, quinto en menores de 13 gross, con una tarjeta de 174 en los links del Tres Arroyos Golf Club.

Todos los ganadores del torneo

Además de Evangelia Absi, Martina Depollier, Jeremías Días Sancho y Augusto Perini, los otros títulos se los repartieron entre Nicolás Blanco (Palihue, juveniles gross), Bautista Hirigoyen (Palihue, menores de 15 gross), Valentín Carrio Mottola (Palihue, menores de 13 gross) y Adolfina Fackeldey (Palihue, única gross).

También ganaron Lucía Lance (Tres Arroyos, única neto), Iñaki Soulé Canau (Palihue, albatros), , Mateo Carricajo (Aero Golf, eagles), Salvador Vassolo (Tres Arroyos, berdies), Tomás Irassar (Palihue, mini birdies) y Catalina Ambrosius (Tres Arroyos, principiantes).