El cronómetro tiene la posta: Colapinto iba mucho más rápido que Gasly en Austin

Pocas veces en la historia una pelea por la 17ª posición generó tanto ruido, pero eso fue lo que provocó Franco Colapinto al adelantar a Pierre Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos. Cualquier seguidor de la Fórmula 1 sabe que la realidad de Alpine es complicada. El equipo abandonó tempranamente el desarrollo de su coche actual para enfocarse en el de 2026, con el objetivo de aprovechar el gran cambio reglamentario que está por venir. Y en ese contexto, cierra la actual temporada como puede.

El objetivo, en este puñado de carreras que queda para cerrar el año, pasa por no terminar en el último puesto y ayer, en el Circuito de las Américas no fue la excepción. El hecho de que tanto Gasly como Colapinto pasaran a la Q2 dio esperanzas de cara a la carrera.

Colapinto terminó 17°, pero igual se robó todas las miradas en el Circuito de las Américas. (AP)

Colapinto y Gasly, por la zona media

La primera parte de la carrera vio a Gasly y Colapinto mantenerse en cierta pelea con pilotos de la zona media. El francés era 13º cuando fue llamado a boxes en la vuelta 28 para cambiar de neumáticos medios a blandos, a tres segundos del Aston Martin de Lance Stroll y uno por delante del Mercedes de Andrea Kimi Antonelli, que había perdido terreno tras un choque de Carlos Sainz, de Williams, en la quinta vuelta.

En ese momento, Colapinto marchaba 16º, a casi siete segundos de Gasly, y rodaba delante de Isack Hadjar (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Sauber), que había arrancado con blandos y cambiado a medios 12 vueltas antes, y Esteban Ocon (Haas).

Tras una parada en boxes más lenta de lo previsto, Gasly regresó a la pista en la 19ª y última posición, justo detrás de Ocon, que había parado tres vueltas antes para pasar de duras a medias. Colapinto entró en boxes en la 33, cuando había logrado avanzar hasta el 11º puesto gracias a las paradas de otros pilotos, a casi ocho segundos de Alex Albon (Williams) y con Bortoleto justo detrás. El argentino volvió a la pista 19º, a tres segundos de Hadjar -que había parado cuatro vueltas antes- a 11s de Gasly, que era 16º por delante de Antonelli.

El gran cierre de Colapinto, con recorte permanente a Gasly

A partir de allí, Colapinto comenzó a recortar diferencias vuelta tras vuelta respecto de Gasly, que en el giro 37 fue adelantado por Antonelli, y tres giros más tarde también por Albon, que había hecho una segunda parada para montar blandos y rodaba a un ritmo muy superior. Desde ese momento, entre los últimos cuatro pilotos de la carrera, Gasly, Hadjar, Colapinto y Bortoleto, que también hizo una segunda parada en la vuelta 37 y volvió a la pista 19º, a 6s778 de Colapinto, el francés de Alpine fue sistemáticamente el más lento.

Hadjar ya estaba pegado a Gasly cuando la carrera entró en sus diez vueltas finales y logró adelantarlo en el giro 52, lo que dejó a Colapinto a 1s353 de su compañero de equipo. Presionado por un Bortoleto que le había descontado toda la distancia, Colapinto siguió acelerando y muy pronto se puso a menos de un segundo de Gasly. Fue entonces cuando llegó el mensaje por radio desde Alpine: «Los dos coches están gestionando, por lo que necesitamos mantener posiciones, por favor».

Gasly era «lento»

Para Colapinto, la respuesta fue casi automática: cuestionó la orden y replicó que Gasly era «lento». Luego decidió ignorar la instrucción y se lanzó a adelantar a su compañero por dentro en la curva 1 al iniciar la vuelta 54. «Creo que simplemente tenía bastante más ritmo que Pierre en el último stint y, además, tenía a Bortoleto muy cerca atrás, atacando con mucha fuerza y siendo mucho más rápido que nosotros», afirmó Franco.

El momento cumbre para el argentino en Austin, cuando pasó a Gasly. (Motorsports)

«Simplemente no podía mantenerlo detrás con lo lento que iba Pierre, así que creo que lo mejor para la situación era que yo estuviera adelante y tratar de no dejar que ambos coches quedaran atrás», explicó Colapinto ante los medios , tras la carrera.

El cronómetro, aliado de Colapinto

El cronómetro le dio la razón: Colapinto fue más rápido que Gasly en todas las vueltas excepto una desde que el argentino cumplió su parada en los boxes. Y más aún, como muestra clara de la diferencia de ritmo entre un Alpine y otro en el final de la carrera, Colapinto marcó su mejor vuelta de la carrera en el giro en que adelantó a Gasly (1m39s173), cuando sus neumáticos blandos llevaban 20 vueltas. Gasly, en cambio, había registrado su mejor tiempo personal en la vuelta 30 (1m39s270), apenas su segunda vuelta completa tras la parada en boxes.

