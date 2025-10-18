Franco Colapinto expresó su decepción tras la clasificación del GP de Estados Unidos: «Un fin de semana difícil»

El argentino habló con la prensa tras la clasificación en el Gran Premio de Estados Unidos. Este domingo largará desde la 15° posición en el Circuito de las Américas.

A pesar de este positivo panorama, el piloto de Alpine mostró su descontento con el monoplaza: «No estuve cómodo este fin de semana con el auto y me está costando ganar esa confianza que había conseguido en las últimas carreras», se sinceró.

Luego de esta reflexión, Colapinto reveló que se realizaron algunas modificaciones al auto: «Hicimos varios cambios después de la FP1 pero no funcionaron. Son cosas para aprender en equipo».

Para cerrar, el argentino describió las dificultades que tiene con el Alpine: «Me cuesta ser consistente y no cometer errores en un auto difícil de manejar. En general, el auto no se siente bien». Con visible enojo, cerró con una categórica frase: «Ojalá que el auto mañana vaya mejor, aunque lo dudo«.

Luego de una aceptable carrera Sprint, Franco Colapinto tuvo una gran clasificación y largará desde la 15° posición. Por otra parte, Pierre Gasly, su compañero de Alpine, apenas lo superó y comenzará la carrera del domingo desde el 14° lugar.

La Q1 comenzó accidentada tras el choque de Hadjar. Las ilusiones de Colapinto de pasar a la siguiente etapa se esfumaron cuando Alex Albon superó al argentino y lo dejó afuera de la Q2. Inesperadamente, la FIA le quitó la vuelta al tailandes por superar los límites de pista y el oriundo de Pilar pasó a la siguiente instancia de la clasificación.

Las complicaciones del Alpine aparecieron en la Q2. El argentino debió abortar los dos primeros intentos de vuelta rápida por serios problemas para controlar su monoplaza. Para no ser menos, Gasly patinó en una de las curvas y le sacaron su vuelta por sobrepasar los límites de pista. Ante esta situación, los dos se fueron a boxes.

Con el reloj apremiándolo, el argentino volvió a la pista a realizar su único intento real. Con un tiempo de 1:34.044, el argentino se ubicó en la 15° posición. Gasly largará desde el 14° lugar.