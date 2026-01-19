El cuadro de honor de la Regata 2026: todos los ganadores, categoría por categoría

Franco y Dardo Balboa, los ganadores de la Regata 2026 en K2 senior. Foto Juan Macri.

Finalizó este domingo, la Regata del Río Negro que celebró los 50 años de la travesía más larga del mundo. El triunfo en la categoría elite fue para Franco y Dardo Balboa, que de esta manera lograron el tricampeonato ya que también habían festejado en el 2018 y el 2023.

En total fueron 16 las categorías de competencia que abarcó esta Regata 2026, siete olímpicas y nueve del tipo travesía. En esta edición especial que abarcó nueve etapas, no hubo botes K1, ni olímpicos ni travesía. (Fotos/Juan Macri)

Acá están todos los ganandores de la Regata 2026

K2 senior

Franco y Dardo Balboa

K2 junior

Cristian Esparza y Benjamín Sandoval

K2 master A

Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo

K2 master C

Omar Linares y Fabián González

K2 mixto

Adrián Vega y Karen Stoubaek

K2 damas

Josefa Molina y Aitana Gastaldo

Travesía Caballeros A

Enrique Tucci y Facundo Leyes

Travesía caballeros B

Andrés Ameglio y Matías Velázquez

Travesía caballeros C

Charles Gómez y Emilio Tucci

Travesía caballeros D

Andrés Busnadiego y Pablo Boisselier

Travesía mixtos A

Juan Cruz Penchulef y Tamara Torres

Travesía mixtos B

Ramiro Bastida – Erica Riera

Travesía mixtos C

Valeria Busso y Ariel Mendoza

Travesía mixtos D

Claudio Penchulef y Mirtha Frantz

Travesía damas B

Sandra Jara y María de los Ángeles Sahiueque

ACOMPAÑARON LA COBERTURA DE LA REGATA 2026