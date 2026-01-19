El cuadro de honor de la Regata 2026: todos los ganadores, categoría por categoría
Finalizó la Regata de los 50 años ayer en Viedma, luego de 11 días de competencia. Acá están todos los ganadores que dejó la edición dorada.
Finalizó este domingo, la Regata del Río Negro que celebró los 50 años de la travesía más larga del mundo. El triunfo en la categoría elite fue para Franco y Dardo Balboa, que de esta manera lograron el tricampeonato ya que también habían festejado en el 2018 y el 2023.
En total fueron 16 las categorías de competencia que abarcó esta Regata 2026, siete olímpicas y nueve del tipo travesía. En esta edición especial que abarcó nueve etapas, no hubo botes K1, ni olímpicos ni travesía. (Fotos/Juan Macri)
Acá están todos los ganandores de la Regata 2026
K2 senior
K2 junior
K2 master A
K2 master C
K2 mixto
K2 damas
Travesía Caballeros A
Travesía caballeros B
Travesía caballeros C
Travesía caballeros D
Travesía mixtos A
Travesía mixtos B
Travesía mixtos C
Travesía mixtos D
Travesía damas B
