El Desafío de la Cruz fue una fiesta en Catriel: gran participación de atletas de la región

El Desafío de la Cruz se llevó a cabo este fin de semana en Catriel. Foto: Gentileza.

Este fin de semana, Catriel fue el escenario de una gran evento deportivo. El “Desafío de la Cruz” reunió a atletas de toda la región en la localidad rionegrina para competir en los distintos paisajes de bardas y senderos.

«El Desafío de la Cruz llegó para quedarse en Catriel«, aseguraron desde el gobierno municipal, luego de que se concrete una verdadera fiesta deportiva.

Según detallaron, el evento convocó a numerosos corredores en sus diferentes categorías, que además de ofrecer una gran competencia por la ciudad, también se convirtió en un espacio de integración regional.

La jornada contó con la presencia de la intendenta Daniela Salzotto y del intendente de 25 de Mayo, La Pampa, Leonel Monsalve. Según detallaron, el mandatario pampeano tuvo una gran participación, «reflejando el espíritu de trabajo conjunto y hermandad que vienen desarrollando ambas localidades en distintos ámbitos», destacaron.

Daniela Salzotto junto a Leonel Monsalve en el Desafío de la Cruz.

El Desafío de la Cruz llegó para quedarse a Catriel

Desde la organización celebraron una gran participación de atletas locales, provinciales y vecinos que se acercaron a alentar, compartir y disfrutar de un día de deporte y vida saludable.

El evento fue llevado a cabo por la Dirección de Deportes municipal, liderada por Facundo García, dependiente del Área de Desarrollo Social que conduce Lucía Galván, y con el acompañamiento especial de Germán Antoniuk, reconocido maratonista catrielense.

«Además de fomentar prácticas saludables y poner en valor los paisajes emblemáticos de Catriel, abre la puerta a que cada vez más corredores de distintos puntos de la provincia y la región se acerquen a competir, conocer y disfrutar de la ciudad«, concluyeron.