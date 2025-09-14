En vivo: Deportivo Rincón le gana a Costa Brava y sueña con la clasificación por el Federal A

Esta tarde, Deportivo Rincón recibe a Costa Brava de La Pampa en lo que será la última presentación de la fase campeonato. El León necesita el triunfo para soñar con la clasificación para la próxima instancia del Federal A.

Luego de un comienzo igualado, en el que el elenco pampeano había estado más cerca del local, los dirigidos por Pablo Carrasco sorprendieron.

A los 8 minutos, Villalba abrió el marcador con un polémico tanto. Luego de un centro por la derecha, Agüero intentó rechazar y el goleador del neuquino bloqueó la pelota para quedarse con el rebote y vencer al arquero dentro del área. Durante el festejo, todo el elenco pampeano reclamó mano del delantero del León.

A falta de cinco minutos para el cierre del primer tiempo, Pettineroli tuvo una chance clarísima para ampliar la diferencia. En un mano a mano, el delantero cruzó un zurdazo y el disparo pasó rozando el palo derecho.

La formación de Deportivo Rincón ante Costa Brava por el Federal A

Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga, Carlos Ávila; Facundo Miguel, Federico Moreno, Héctor Rueda, Daniel Carrasco; Fernando Pettineroli, Ramón Villalba. DT: Pablo Carrasco.

La formación de Costa Brava ante Deportivo Rincón por el Federal A

Luciano Silva; Joaquín Garoni, Pablo Aguero, Brian Alferez, Nicolás Pacheco, Agustín Alles, Maximiliano Lara; Lautaro Ibarra, Joaquín Vivani; Matías Riva, Jerónimo Gutierrez. DT Rodrigo Chap.

PT 37 Brian Noriega por Agustín Alles (CB)