Franco Colapinto se rindió ante Juan Manuel Fangio en la Fórmula 1: «Mi héroe desde muy pequeño»

Franco Colapinto, piloto de Alpine, dialogó con el canal oficial de la Fórmula 1 y sorprendió con sus declaraciones. El corredor argentino contó detalles íntimos de su participación en la Máxima y se describió como “humilde, cariñoso y apasionado”.

El oriundo de Pilar, quien el próximo viernes comenzará su participación en el GP de Azerbaiyán, dio detalles del piloto con el que mantiene su mejor relación en la Fórmula 1. Colapinto aseguró que se trata del brasileño Bortoleto, corredor de Haas: “Lo conozco desde hace mucho tiempo, cuando jugábamos karting. Es un buen tipo y ambos somos latinos. Es con quien me siento más cercano”.

Por otra parte, el argentino respondió con quiénes compartiría una comida y llenó de elogios a tres leyendas. “(Juan Manuel) Fangio, (Ayrton) Senna y Lewis (Hamilton). Estos son los que más admiro, con los que crecí y los que fueron mis héroes desde muy pequeño. Solo escuchar todas sus historias en el deporte, en diferentes momentos y épocas… Creo que escuchar esa diferencia entre cómo conducían antes y cómo eran los mejores en cada momento… Leyendas hermosas, sin duda, y un buen resumen de la historia”, confesó Colapinto.

Franco Colapinto reveló cuál fue su mejor carrera en la Fórmula 1

Por otra parte, el piloto de 22 años recordó su momento más destacado en la Máxima. “Creo que fue en Bakú el año pasado, mi segunda carrera. Estar en la Q3 y en los puntos (terminó octavo con Williams) fue de lo mejor hasta ahora. No tenía preparación, así que fue un comienzo bastante bueno e impresionante”, comentó.

Además, habló sobre su relación con Pierre Gasly, compañero de la escudería francesa: “Me encantaría aprender francés. Lo estoy aprendiendo poco a poco, con el tiempo y hablándolo un poco más. Con Pierre (Gasly) hablamos mucho francés, pero me encantaría entender todo lo que dicen”. Además, señaló que “sé dialogar en español, italiano e inglés. Algo de portugués, pero no puedo decir que sea un cuarto idioma; ¡quizás tres y medio!”.

Antes de finalizar, confesó que fue a una escuela técnica en la que aprendió de ingeniería y reflexionó “quizás sea un trabajo que podría intentar, pero hay mucho que estudiar, ¡y no me entusiasma mucho!” Luego, recordó cómo comenzó su pasión por los autos: “Fue cuando me regalaron mi primer quad a los cuatro años. Conducía desde los tres. Siempre me ha gustado la velocidad, algo que te da esa adrenalina y esa sensación de ir al límite”.