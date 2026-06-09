El día clave que definirá la situación del Dibu Martínez antes del debut mundialista

El marplatense se fracturó un dedo en la pasada final de Europa League.

Entre los tantos asuntos importantes por resolver para Lionel Scaloni de cara al debut del seleccionado argentino en el Mundial 2026, se encuentra la situación de una de las estrellas del plantel nacional: Emiliano «Dibu» Martínez.

Según comentó el DT ayer, en la conferencia de prensa previa al duelo de hoy de la Selección Argentina ante Islandia, el golero atraviesa la instancia final de su recuperación en la mano derecha (se fracturó el dedo anular) y recién el viernes podría entrenar con los guantes.

«El viernes le sacarían el vendaje y allí se verá si formó correctamente el callo. De ser así, sería una buena señal para meterle más caña«, deslizó el orientador nacional, sin dar mayores indicios sobre su presencia ante Argelia, en el primer partido de la cita mundialista.

🇦🇷 💪 ¡CON UNA MANO Y SIN GUANTES!: Así entrena DIBU MARTÍNEZ. pic.twitter.com/LrykYRLulh — TyC Sports (@TyCSports) June 3, 2026

Desde su lesión en la final de la Europa League, el marplatense no volvió a realizar trabajos de campo convencionales. Y si bien también se perderá el duelo de esta noche, el último amistoso antes del debut, en el seno interno aseguran que el golero será titular el martes 16.

Ante algún imponderable, el primer arquero suplente de la nómina es Gerónimo Rulli, titular esta noche desde las 22. En tanto que el tercero de la lista, según el orden establecido por Scaloni, es Juan Musso, el guardameta del pasado sábado ante Honduras.