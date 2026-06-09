Sorpresa en la Selección Argentina: Guido Rodríguez pica en punta para reemplazar a Balerdi

Aunque no estaba en el radar de nadie, Guido Rodríguez pica en punta para ser el reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista de 26 convocados de la Selección Argentina al Mundial 2026.

El desgarro del defensor obligó a un cambio en la nómina y Lionel Scaloni ya adelantó que podría citar a un jugador de otra posición de la cancha. El DT considera que ya tiene cubiertos a los centrales.

Los primeros nombres que surgieron fueron los de Emiliano Buendía y Máximo Perrone. Sin embargo, con el correr de las horas el que más fuerte suena es del Rodríguez, que formó parte del plantel campeón del mundo en Qatar 2022.

Lo sorprendente, es que el volante central surgido en River no fue parte de las últimas convocatorias de la Selección. Después de no tener continuidad en West Ham el año pasado, en esta temporada fue a préstamo a Valencia donde tuvo mayor rodaje y anotó cuatro goles.

🇦🇷⚽️ Scaloni confirmó cuándo definirán el reemplazante de Leonardo Balerdi



pic.twitter.com/AvmIzVYW6D — Filo.news (@filonewsOK) June 8, 2026

Rodríguez no es convocado desde 2024. En el Mundial 2022 fue titular contra México en los únicos 57 minutos que jugó en la copa.

El hecho de elegir a un jugador en ese puesto está relacionado con el estado físico de Leandro Paredes que aún se recupera de una lesión muscular. Con el «5» de Boca entre algodones, Scaloni optaría por reforzar esa posición.

La confirmación del reemplazante de Balerdi en la lista de 26 será este miércoles luego del amistoso con Islandia de esta noche donde el DT terminará de ver cómo están todos los jugadores.