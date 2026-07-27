Edersa refuerza el sistema eléctrico de San Antonio

La inversión que supera los 1.100 millones pretende mejorar la capacidad de más de 5 km de tendido eléctrico de tensión media en Río Negro. Foto: gentileza.

La distribuidora Edersa se adentra en la etapa final del proyecto de más de $1.100 millones que pretende modernizar el sistema de abastecimiento eléctrico que vincula San Antonio.

La obra prevista para septiembre apunta a aumentar la capacidad del tendido eléctrico y reducir los tiempos de respuesta ante contingencias climáticas, frecuentes en la zona atlántica de Río Negro.

Menos cortes y un sistema de atención más rápido

El proyecto que culminará en los próximos dos meses pretende aumentar la capacidad de cinco kilómetros del tendido de media tensión y reforzar otros doce que vinculan San Antonio Oeste y San Antonio Este.

Según explicó el gerente de Planificación y Operaciones de EdERSA, José Cainelli, la intervención permitirá que el sistema cuente con mayor flexibilidad para afrontar fallas, reduciendo los tiempos de cortes de servicio.

Mejoras eléctricas en el tendido de San Antonio Oeste. Foto: gentileza.

«El sistema de abastecimiento eléctrico será más confiable dado que, con alternativas de abastecimiento, ante eventualidades por los fuertes vientos o lluvias características de esa zona, podremos acelerar los tiempos de respuesta y minimizar el corte», señaló.

Un sistema con doble alimentación y un seguro ante apagones

Actualmente, San Antonio dispone de dos vías opuestas para recibir energía, que se ubican al norte y al sur de la localidad. Por un lado, a través del corredor Puerto Madryn-Sierra Grande y por otro, mediante Bahía Blanca-Patagones,

De acuerdo a la empresa, la nueva inversión permitirá desacoplar el tramo afectado en caso de fallas y abastecer la ciudad desde el otro punto de alimentación, acelerando el restablecimiento del servicio.

Cainelli explicó que esa capacidad de maniobra permitirá enfrentar con mayor rapidez las contingencias provocadas por fenómenos meteorológicos, especialmente durante el invierno, cuando los temporales de lluvia, viento y la niebla salina suelen afectar el funcionamiento de la red.

Desde la empresa indicaron que, además de disminuir el riesgo de interrupciones, la inversión dejará un sistema más estable y preparado para las condiciones climáticas de la región, con mejores alternativas operativas para recuperar el suministro frente a eventuales fallas.