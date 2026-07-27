Nación redujo la estructura de CNEA a un mes de las protestas por despidos

El gobierno nacional aprobó la nueva estructura organizativa de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), oficializando el achique de la estructura del organismo. La medida ocurre a casi un mes de que se resolviera no renovar los contratos de varios trabajadores: si bien se confirmaron 61 desvinculaciones, los gremios denunciaron más de 100 despidos.

La medida se anunció en el Decreto 655/2026 del Boletín Oficial. Según dicta el documento, el proceso se inició con el objetivo de «optimizar el funcionamiento» de la CNEA y de adecuar las competencias «de las distintas unidades organizativas que la integran».

Según Nación, era necesario «reducir el sobredimensionamiento de su estructura funcional». Por este motivo, se derogó la estructura anterior establecida en 2006 y 2023 para dar paso a una nueva configuración de primer nivel operativo.

El organismo, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, contaba hasta la fecha con un total de 645 unidades organizativas.

La estructura organizativa abarcaba dos autoridades políticas, 12 gerencias de primer nivel operativo (once de ellas gerencias de área), 45 gerencias de segundo nivel, 49 subgerencias, 240 departamentos, 283 divisiones, siete secciones y diversas unidades técnicas y de auditoría interna.

La normativa fijó un plazo de 60 días para que las autoridades de la CNEA presenten la propuesta de estructura organizativa de nivel inferior ante la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, conducida bajo la órbita del Ministerio de Desregulación.

Asimismo, se marcó un límite para el nuevo esquema. La nueva estructura de primer nivel operativo pasa a estar conformada por 12 unidades centrales, encabezadas por la presidencia, vicepresidencia, auditoría, asuntos jurídicos, coordinación general y siete gerencias de área.

Las siete gerencias de área se dividen en Energía Nuclear; Investigación y Desarrollo de Grandes Proyectos; Aplicaciones Nucleares a la Salud; Producción de Radioisótopos y Aplicaciones de la Radiación; Seguridad Nuclear y Ambiente; Articulación Institucional; y Administración y Gestión.

En cuanto a los niveles de menor jerarquía, no podrán superar las 32 gerencias de segundo nivel, 48 subgerencias, 168 departamentos, 7 divisiones, una Auditoría Interna Adjunta y cuatro supervisiones.

Con la reestructuración el máximo de unidades en total pasa a ser de 675 a 272, lo que implica un recorte cercano al 58%.

El conflicto que atravesó la CNEA el 30 de junio

El 30 de junio, la decisión de no renovar contratos a varios trabajadores del organismo generó protestas en todo el país, incluyendo la toma del edificio central de la CNEA en Buenos Aires.

Las cifras variaron según las partes: mientras que se comunicaron 61 desvinculaciones, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que hubo más de 100 despidos, incluyendo a profesionales y técnicos con años de experiencia en áreas estratégicas.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, representantes del gremio señaron que los afectados contaban con más de diez años de antigüedad en muchos casos, todos profesionales especializados en diversas áreas. Hasta el inicio de la actual gestión nacional mantenían una renovación anual de sus convenios, pero a partir de la Ley Bases comenzaron a tener una revisión cada tres meses.