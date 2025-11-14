El director de Alpine explicó los problemas en boxes que afectaron a Colapinto

La escudería Alpine no atraviesa su mejor momento en la Fórmula 1. Es el equipo que menos puntos sumó en la temporada (22) y quedó muy lejos de Sauber, que ocupa el noveno puesto con 62 unidades. El flojo presente se explica, en parte, por una decisión estratégica: concentrar sus recursos en el desarrollo del monoplaza de 2026, aun a costa de resignar competitividad este año.

Las dificultades se hicieron evidentes en varios momentos del campeonato. En el Gran Premio de Hungría, por ejemplo, Franco Colapinto se detuvo en boxes en la vuelta 14 para montar neumáticos duros y sufrió una parada de 11,1 segundos, una demora poco habitual que provocó su reacción inmediata: «Dios mío…». En Interlagos, semanas atrás, volvió a padecerlo: la detención en el giro 43 tomó 5,4 segundos, cifras muy por encima del promedio y que condicionan cualquier estrategia de carrera.

Steve Nielsen, director general de Alpine, habló sobre esta situación con Motorsport y no eludió la autocrítica: “Hemos tenido dificultades con nuestras paradas en boxes. Han sido poco fiables. Una razón importante de eso es que hemos perdido gente por el undécimo equipo. No se trata de falta de atención ni de pereza”, remarcó.

Un cierre de temporada que apunta al futuro

Nielsen reconoció que Alpine está utilizando este tramo final del año para mejorar procesos internos y reconstruir áreas debilitadas: “Somos poco competitivos y no estamos conformes. Pero hay aprendizajes y ajustes que podemos hacer ahora y que nos beneficiarán en 2025 y en los años siguientes”.

La salida de varios técnicos obligó a reorganizar la estructura, un proceso que, según Nielsen, requiere paciencia y trabajo constante. “Es como en el fútbol: si no podés poner a tus mejores 11 en la cancha, el rendimiento baja. Tenemos gente capaz y la estamos formando, pero es un recorrido que lleva tiempo”, explicó. Pese a la falta de resultados, el equipo confía en que estos cambios “aunque no sean visibles desde afuera, marcarán la diferencia” en el proyecto rumbo a 2026.