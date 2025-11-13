El fuerte respaldo de Franco Colapinto al equipo de trabajo de Alpine

Franco Colapinto tuvo un arduo fin de semana en San Pablo, donde concluyó en el puesto 15 el Gran Premio de Brasil que se desarrolló en el circuito de Interlagos. Lo más intenso fue la jornada del sábado, en la que el argentino sufrió un fuerte accidente durante la carrera sprint que dañó gravemente su auto.

Las tareas para dejarlo a punto justo antes de la clasificación para la carrera del domingo fueron contrarreloj e implicaron una formidable tarea por parte de todos los miembros de Alpine. Ya ese día el argentino reconoció fuertemente el esfuerzo puesto de manifiesto para obrar el milagro.

One team 🤝



Whilst work continues towards the end of this year and 2026, Franco took some time to say hi and thank everyone for their hard work. pic.twitter.com/ZM1DD8nDfu — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 13, 2025

En la semana de transición antes de viajar a los Estados Unidos para participar del Gran Premio de Las Vegas, el pilarense pasó por la fábrica de la marca en Enstone, Inglaterra, y volvió a tener un gesto de reconocimiento con el grupo humano.

Así lo registró Alpine en su cuenta de la red social X: «Aunque el trabajo continúa de cara a finales de este año y durante 2026, Franco se tomó un tiempo para saludar y agradecer a todos su arduo trabajo. Somos un equipo», expresó.

Desde el equipo destacaron su cercanía y predisposición, al tiempo que subrayaron que el vínculo entre piloto y equipo es fundamental para alcanzar resultados sólidos en el futuro inmediato.

Mientras tanto, en el plano deportivo, el conjunto continúa ultimando los detalles del coche que competirá la próxima temporada.

El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, elogió su perfil humano y profesional, destacando su capacidad de aprendizaje y autocrítica. “Es alguien con quien da gusto trabajar. Tiene humildad y una gran disposición para mejorar”, señaló el directivo al evaluar al piloto argentino.

La actividad de Colapinto coincidió con un episodio inquietante en la sede francesa de Viry-Châtillon, donde se denunció el ingreso de intrusos durante la noche del lunes. Aunque no se registraron robos, la policía abrió una investigación por presunto espionaje industrial, dado que la planta alberga parte de los desarrollos del motor para 2026.