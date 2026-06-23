Portugal, con la vuelta al gol de Cristiano Ronaldo, aplastó a Uzbekistán por 5 a 0

Haciendo gala de su jerarquía y superioridad, la Selección de Portugal se floreó en Houston, cumplió con su obligación y goleó a Uzbekistán por 5 a 0, por la segunda fecha del Grupo K de la Copa del Mundo.

Con la vuelta al gol de Cristiano Ronaldo, quien marcó doblete y se transformó en el primer futbolista en marcar en seis Mundiales, los lusitanos consiguieron sus primeros tres puntos. También anotaron Nuno Mendes, Rafael Leao y los asiáticos en contra de su valla.

A priori uno de los candidatos, Portugal cambió la cara tras el inesperado empate en la primera presentación ante RD Congo, logrando así un sólido y convincente paso de cara a la próxima instancia mundialista.

Del otro lado, el conjunto asiático que lidera tácticamente el italiano Fabio Cannavaro, Balón de Oro en Alemania 2006, derrotado en la primera fecha por el seleccionado de Colombia, quedó prácticamente eliminado del certamen.

Desarrollo del partido

Transcurridos apenas 6 minutos, Ronaldo, en su segunda chance clara de gol, marcó el 1-0 para los lusitanos, luego de un gran desborde y centro de Joao Cancelo. Desahogo total para Cristiano, luego de una opaca primera presentación.

APARECIÓ CRISTIANO RONALDO



El astro luso no perdonó y puso el 1 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/OsPBKZKv0v — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Tres llegadas, dos goles. A los 17′, una falta clara al borde del área le dejó servido en bandeja el segundo a los europeos. Y si bien todos esperaban el remate de Ronaldo, fue Nuno Mendes de zurda, al palo del arquero, el encargado de ampliar el marcador.

Cumplido el período de hidratación, el partido se abrió y Uzbekistán se adelantó en campo ajeno. Así, a los 29′, la presión alta dio frutos y Azizjon Ganiev lanzó un terrible zurdazo de afuera del área, pero el tanto fue anulado por infracción previa a Cancelo.

NUNO MENDES SORPRENDIÓ A TODOS



El lateral izquierdo de PSG aprovechó el tiro libre y marcó el 2 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/YvfbgoZMTM — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

DOBLETE DE CRISTIANO RONALDO



A los 38 minutos del primer tiempo, CR7 definió de derecha y marcó el 3 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/WLnTXU8x59 — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Contragolpe perfecto de los portugueses a los 38′ del lapso inicial. Recuperación y traslado de Bruno Fernández, para una exquisita asistencia a Cristiano Ronaldo, quien definió cruzado y se anotó su segundo poroto del partido y la Copa Mundial.

El portugués, que se sumó a la lista goleadora de Messi, Mbappé y Haaland, es el primer futbolista en marcar goles en seis mundiales.

La última del primer tiempo, otra vez para Portugal. A los 48 minutos, Cristiano tuvo el tercero de su cuenta personal tras ingresar al área en soledad y con el arco de frente. Pero el golero Nematov lo anticipó rápido y no alcanzó a picarla con precisión.

La tónica del juego no cambió en el complemento. Portugal siguió aprovechando las facilidades otorgadas por Uzbekistán y atacando constantemente el arco defendido por Nematov.

¡INSÓLITO GOL DE PORTUGAL: 4-0! ⚽🇵🇹



Tras el rebote en Khusanov, Nematov, en contra, anotó el cuarto para los lusos. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/DGU9jw5q4B — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

A los 10′, una gran jugada preparada de los europeos, encontró a Bruno Fernández engañando a todos y asistiendo a Ronaldo a través de un tiro libre, pero el golero leyó a tiempo el movimiento y logró anticipar el remate del delantero.

Cuatro minutos más tarde, el caos de los asiáticos quedó en evidencia. Córner desde la derecha y entre el guardameta y Abdukodir Khusanov terminaron metiendo el balón en su propia meta. Ni bien iniciado el complemento, Portugal lo gana por 4 a 0 y partido liquidado.

¡Quiere el hat-trick! Cristiano va, decidido a engrosar su marca. A los 28′, el portugués remató desde afuera, pero el golero Nematov le ahogó el grito.

Lejos de conformarse, a los 42′ los europeos se aprovecharon del débil rival e hicieron estragos: desborde de Cancelo, centro al medio y aparición de Leao, para el remate de zurda y el 5-0.

¡GOLAZO DE PORTUGAL Y PALIZA!



Rafael Leão la clavó fuerte y arriba para el 5-0 sobre Uzbekistán. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/lhc7DNSiIZ — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

FORMACIONES

Portugal: (1) Diogo Costa; (20) João Cancelo, (3) Rúben Dias, (13) Renato Veiga, (25) Nuno Mendes; (15) João Neves, (23) Vitinha, (18) Pedro Neto, (8) Bruno Fernandes; (11) João Félix y (7) Cristiano Ronaldo.

Uzbekistán: (12) Abduvokhid Nematov; (2) Abdukodir Khusanov, (18) Abdulla Abdullaev; (5) Rustam Ashurmatov, (24) Behruzjon Karimov, (9) Odiljon Xamrobekov, (7) Otabek Shukurov, (13) Sherzod Nasrullayev; (22) Abbosbek Fayzullaev, (19) Azizjon Ganiev y (14) Eldor Shomurodov.