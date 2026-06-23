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Los dos récords que rompió Cristiano Ronaldo tras anotar un doblete ante Uzbekistán

El delantero de 41 años marcó por duplicado para la Selección de Portugal por la segunda fecha del grupo K y alcanzó dos marcas históricas.

Redacción

Por Redacción

Cristiano Ronaldo abrió el marcador ante Uzbekistán, rompió otro récord y realizó su clásico festejo. (Foto: AP)

Cristiano Ronaldo abrió el marcador ante Uzbekistán, rompió otro récord y realizó su clásico festejo. (Foto: AP)

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo volvió a escribir una página histórica en el fútbol. El delantero convirtió dos goles ante Uzbekistán y rompió dos récords: se convirtió en el primer jugador en marcar en seis Mundiales distintos y además alcanzó el registro de máximo goleador histórico de Portugal en Copas del Mundo.

El primer tanto llegó a los 6 minutos del partido. Joao Cancelo desbordó por derecha, dejó atrás a dos defensores y envió un centro preciso para que Ronaldo definiera de sobrepique y abriera el marcador en Houston.

El segundo llegó a los 38 minutos. Bruno Fernandes encabezó una contra y dejó mano a mano al capitán portugués frente al arquero Abduvokhid Nematov. Cristiano definió cruzado y estableció el 3-0 parcial, luego de que previamente Nuno Mendes ampliara la ventaja con un gol de tiro libre.

Con este doblete, Ronaldo quedó como el único futbolista en convertir en seis Copas del Mundo diferentes. Sus goles se reparten entre Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el Mundial 2026. Su mejor actuación goleadora fue justamente en Rusia, donde marcó cuatro tantos.

Por su parte, Lionel Messi, máximo goleador histórico del certamen con 18 gritos, solo se quedó sin convertir en Sudáfrica 2010, por lo que quedó a una edición de igualar este registro.

Además, CR7 llegó a 10 goles en Mundiales y se transformó en el máximo goleador histórico de Portugal en Copas del Mundo, superando la marca de Eusebio.


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A sus 41 años, Cristiano Ronaldo volvió a escribir una página histórica en el fútbol. El delantero convirtió dos goles ante Uzbekistán y rompió dos récords: se convirtió en el primer jugador en marcar en seis Mundiales distintos y además alcanzó el registro de máximo goleador histórico de Portugal en Copas del Mundo.

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