El tajante mensaje de la presidenta del Palmeiras en la previa del cruce con River: «¡Es una decisión!»

En la previa del choque entre River y Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores, la presidenta del Verdao rompió el silencio en redes sociales y generó repercusión. Leila Pereira realizó un posteo y se metió en el centro de la polémica.

La mandataria se caracteriza por ser uno de los personajes más polémicos y audaces del fútbol brasileño y sus decisiones no pasan desapercibido. En el último tiempo tuvo varios cortocircuitos con el entrenador Abel Ferreira y ahora se refirió al cruce con el Millonario.

«¡Es una decisión! ¡Es noche de Copa! ¡A seguir luchando duro! ¡Buscaremos la victoria en Argentina! ¡Hoy es día de Palmeiras y nada más importa!», escribió (todo en mayúsculas) la presidenta del Verdão.

Este mensaje estuvo acompañado de un póster sobre el encuentro de esta noche, con imágenes de los referentes del Palmeiras y el estadio Monumental de fondo.

El posteo de la presidenta del Palmeiras.

Cabe recordar que Pereira es una de las empresarias millonarias de Brasil. Justamente, Palmeiras viajó a Buenos Aires con la aerolínea fundada por ella, Placar. Durante el vuelo de ida, Pereira aprovechó para publicar distintas postales del viaje y publicitar su línea aérea.

La probable formación de River ante Palmeiras por los cuartos de la Copa Libertadores

Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.