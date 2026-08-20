El fixture de Las Leonas y Los Leones en la segunda fase del Mundial de hockey

Los Leones ya tienen fixture y zona confirmados, mientras que Las Leonas aún esperan conocer a uno de sus rivales.

Las Leonas y Los Leones ya tienen confirmado su fixture para la segunda fase del Mundial de hockey, que se disputa en Países Bajos y Bélgica. Ambos seleccionados consiguieron avanzar a la siguiente instancia y buscarán meterse entre los cuatro mejores.

Cuándo juegan Las Leonas

Las dirigidas por Fernando Ferrara terminaron primeras en el grupo B con siete puntos, luego de empatar 1-1 con Estados Unidos y vencer 3-2 a Alemania y 2-0 a Escocia.

En la segunda fase, Las Leonas compartirán grupo con España, Alemania y Bélgica o Irlanda. El último rival se definirá según los resultados de la zona C y la posición final de los equipos.

Además, Argentina arrancará esta instancia con tres puntos, ya que se computa el partido que disputó ante Alemania en la primera fase, que terminó con victoria 3-2 para el seleccionado nacional. Cada equipo arrastra a la segunda fase los puntos obtenidos ante el otro clasificado de su zona.

Las Leonas tendrán su primera presentación este sábado 22 de agosto a las 17:30, mientras que volverán a jugar el lunes 24, también a las 17:30. Los rivales de cada partido todavía deben definirse.

Los Leones y un partido clave ante Inglaterra

Los dirigidos por Lucas Rey golearon 7-1 a Nueva Zelanda en la última fecha del grupo A y consiguieron la clasificación a la segunda fase. Antes, habían vencido 3-0 a Japón y perdido 3-1 con Países Bajos.

En la próxima instancia, Argentina se medirá con Inglaterra e India y tendrá que conseguir buenos resultados para mantener sus chances de avanzar a las semifinales.

El primer desafío será este sábado 22 de agosto a las 14, frente a Inglaterra. Será un partido clave para Los Leones, ya que una derrota los dejaría prácticamente sin chances de avanzar. Dos días después, el lunes 24 a las 9:45, enfrentarán a India.