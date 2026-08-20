El Banco Central realizó la mayor compra de dólares del mes y las reservas alcanzaron un máximo en siete años

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó este jueves su mayor compra de dólares en lo que va de agosto, al adquirir US$ 89 millones. Con esta operación, la autoridad monetaria acumuló 16 jornadas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios.

Al mismo tiempo, las reservas internacionales brutas alcanzaron un nuevo máximo durante la gestión de Javier Milei y llegaron a US$ 50.342 millones, el nivel más elevado desde el 10 de septiembre de 2019.

La suba diaria de las reservas fue de US$ 340 millones. El récord anterior de la actual gestión se había registrado a principios de agosto, cuando las tenencias internacionales alcanzaron los US$ 50.059 millones.

Más de US$ 13.770 millones desde enero

Desde el inicio de la cuarta etapa del programa monetario, en enero de 2026, el Banco Central, conducido por Santiago Bausili, acumuló compras por US$ 13.770 millones.

Durante agosto, el ritmo de adquisición se desaceleró y el organismo sumó US$ 443 millones, aunque la operación de US$ 89 millones realizada este jueves fue la más importante del mes.

El equipo económico había establecido como objetivo para 2026 una acumulación de reservas de entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones. La primera meta fue alcanzada a comienzos de junio y el Gobierno no descarta ahora avanzar hacia el límite superior de ese rango.

Reservas para enfrentar vencimientos y tensiones cambiarias

Las reservas acumuladas serán una pieza central del programa financiero diseñado por el Ministerio de Economía para afrontar los próximos vencimientos de deuda durante 2026 y 2027.

Además, el fortalecimiento de las tenencias internacionales busca ampliar la capacidad de intervención ante eventuales episodios de volatilidad cambiaria, especialmente en un escenario electoral.

El Gobierno también considera que la acumulación de reservas, junto con los acuerdos de swap con Estados Unidos y China, permitirá contar con mayor poder de respuesta frente a posibles presiones sobre el mercado cambiario.

Para sostener el ritmo de compras y evitar una mayor presión sobre el dólar, el Banco Central incrementó la emisión de pesos sin utilizar mecanismos de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte de la liquidez mediante la colocación de deuda en moneda local.

La estrategia apunta a mantener la estabilidad cambiaria y, al mismo tiempo, evitar que el excedente de pesos impacte sobre la inflación.