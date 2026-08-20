Augusto Batalla sufrió una grave lesión en el Rayo Vallecano tras un fuerte cruce

Augusto Batalla sufrió una grave lesión jugando para el Rayo Vallecano ante el Alavés por la segunda fecha de La Liga española y aunque aún no hay un diagnóstico confirmado seguramente estará varias semanas inactivo.

Augusto Batalla y su lesión en el Rayo Vallecano

El ex arquero de River y San Lorenzo debió abandonar el campo de juego a los 15′ de la segunda parte, con ayuda de dos auxiliares y visibles muestras de dolor que preocuparon a los hinchas locales.

Batalla dejó el campo con su equipo en ventaja por 1 a 0 con gol de Sergio Camello y pese a un gol de Pelayo Fernández anulado por el VAR. Para colmo de males, a 6′ del pitazo final el dominicano Mariano Díaz marcó el 1 a 1 para el Alavés que terminó siendo definitivo.

El encuentro puso en marcha la segunda fecha de La Liga en la que Alavés es puntero transitorio con 4 unidades y Rayo Vallecano sumó su primer punto.

ALARMAS EN VALLECAS: Augusto Batalla debió dejar el campo de juego en camilla tras una lesión a los 60' de partido vs. Alavés.



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La lesión de Batalla fue tras un cruce con Toni Martínez y debió irse en camilla después de ser atendido en el campo de juego.

En principio el arquero sufrió un fuerte golpe en la tibia de la pierna derecha, pero deberá ser sometido a estudios para determinar la gravedad de la lesión.