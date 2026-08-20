La Filarmónica de Río Negro llega a Viedma con música española y un director internacional

La Orquesta Filarmónica de Río Negro llegará este fin de semana a la Catedral de Viedma con «Paisajes de España«, un programa que propone un recorrido por algunas de las obras más representativas de la música española de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Las presentaciones serán el viernes 21 de agosto a las 20 y el sábado 22 a las 11, ambas con entrada gratuita. La dirección estará a cargo del maestro español Gil de Gálvez, director, violinista y gestor cultural con una extensa trayectoria artística en Europa y América.

Dos conciertos gratuitos en la Catedral de Viedma

Las entradas pueden reservarse a través del sitio oficial de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, filarmonica.rionegro.gov.ar, y de sus redes sociales.

Además, durante ambas funciones se recibirán alimentos no perecederos, como parte de una iniciativa solidaria destinada a quienes quieran acompañar los conciertos con una donación.

Un recorrido por la música española

El programa reúne obras de Manuel de Falla, Joaquín Turina y Jesús de Monasterio, compositores que contribuyeron a llevar distintos rasgos de la identidad musical española a escenarios internacionales.

La apertura será con la «Fanfare pour une fête«, de Manuel de Falla. Luego llegará «La Procesión del Rocío», de Joaquín Turina, una obra de gran riqueza orquestal inspirada en una de las celebraciones religiosas más tradicionales de Andalucía.

También se interpretará la «Fanfare sobre el nombre de Enrique Fernández Arbós«, perteneciente a la serie Homenajes de Falla y dedicada al reconocido violinista y director español.

El programa incluirá además dos composiciones de Jesús de Monasterio: «Adiós a la Alhambra» y «Canción morisca«, obras vinculadas con el romanticismo español y con distintos aspectos del legado histórico y cultural de la península ibérica.

Falla y Turina, protagonistas de la segunda parte

La segunda parte del concierto estará dedicada a algunas de las composiciones más conocidas de Falla y Turina.

Se podrán escuchar las «Danzas Fantásticas«, de Turina; la «Danza Española N.º 1«, de La vida breve, y las dos suites de «El sombrero de tres picos«, una de las obras que consolidó el reconocimiento internacional de Falla.

El programa combina así el color de la música española, sus ritmos y referencias al folclore con una propuesta orquestal que permitirá al público de Viedma acercarse a distintas etapas y estilos de la música de ese país.

Los conciertos forman parte de la temporada artística de la Orquesta Filarmónica de Río Negro y son organizados a partir del trabajo conjunto entre la Secretaría de Cultura de Río Negro y la Universidad Nacional de Río Negro.