La construcción acordó una contribución patronal del 2% para financiar obras y servicios sociales

El Ministerio de Capital Humano informó que la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) alcanzaron un acuerdo en el marco de la paritaria vigente.

El entendimiento establece una contribución patronal del 2%, en línea con la nueva normativa laboral establecida por la Ley N° 27.802 y su Decreto Reglamentario N° 612/2026.

Según informó la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la contribución se calculará sobre los rubros salariales remunerativos normales, habituales y mensuales.

Los fondos estarán destinados a la realización de obras y al financiamiento de actividades de carácter social, asistencial, previsional y/o cultural, en beneficio de los trabajadores comprendidos en el ámbito de representación de la organización sindical.

El Ministerio de Capital Humano destacó el acuerdo alcanzado entre el sector sindical y las entidades empresarias y reafirmó su compromiso con el diálogo social, la negociación colectiva y el cumplimiento del nuevo marco normativo laboral.

Aumento de UOCRA: cuánto cobra un albañil de la Neuquén, Río Negro y la Patagonia en agosto 2026

El sector de la construcción transita el tramo final del acuerdo paritario sellado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del rubro.

Con el inicio de agosto de 2026, las liquidaciones salariales incorporan el último tramo de aumento pactado para el trimestre, marcando un nuevo piso obligatorio para las obras activas en todo el país y con un impacto directo en los salarios de Neuquén y Río Negro por el cobro de la zona desfavorable.

El esquema de recomposición salarial contempló subas mensuales y acumulativas diseñadas para amortiguar el impacto inflacionario. El sendero de actualización cerró de la siguiente manera:

Junio: Incremento del 2,1% sobre la grilla salarial.

Incremento del sobre la grilla salarial. Julio: Ajuste acumulativo del 2% respecto a los valores del mes anterior.

Ajuste acumulativo del respecto a los valores del mes anterior. Agosto: Tramo final del 1,9%, completando el esquema trimestre.

Un elemento fundamental de este acuerdo es el diseño técnico de los ingresos: el convenio estipula la incorporación progresiva de parte de los conceptos adicionales al salario básico ordinario, permitiendo que las subas impacten positivamente en el cálculo de adicionales futuros y aguinaldos del personal técnico y operativo.

Por el costo de vida y la incidencia de la actividad hidrocarburífera y turística en la Patagonia, los trabajadores de la construcción en la región cobran un adicional por zona desfavorable que eleva significativamente los ingresos respecto a la franja central del país.

Escala salarial en Neuquén, Río Negro y Chubut (Zona Desfavorable):

Oficial especializado: $8.237 por hora.

$8.237 por hora. Categorías iniciales (Ayudante / Medio Oficial): desde $6.020 por hora.

desde $6.020 por hora. Sereno: $1.092.719 al mes.

Escala salarial en Santa Cruz y Tierra del Fuego: