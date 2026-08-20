Si vas al hospital Zatti, atención: Viedma cambia el tránsito en sus accesos y el estacionamiento

La Municipalidad de Viedma puso en marcha una intervención de ordenamiento vial en el perímetro del hospital Zatti, con el objetivo de mejorar la seguridad y facilitar la circulación de vehículos y peatones en uno de los sectores de mayor movimiento de la ciudad.

Las tareas son llevadas adelante por la Agencia Local de Seguridad Vial y contemplan el reordenamiento del estacionamiento y la incorporación de nueva señalización sobre las calles Rivadavia y Alberdi, especialmente en los sectores próximos a los accesos al centro de salud.

Nuevas reglas para estacionar y circular frente al hospital

Uno de los principales cambios será el refuerzo de la prohibición de estacionar en los puntos donde los vehículos pueden dificultar el ingreso y egreso al hospital. Además, se reorganizarán los espacios destinados a taxis, motos, transporte de pasajeros y personas con discapacidad.

La intervención incluirá nueva cartelería vertical, láminas demarcadoras y pintura de cordones para hacer visibles las nuevas disposiciones y facilitar su cumplimiento.

Desde el Municipio señalaron que la medida surgió a partir de una necesidad planteada por trabajadores del hospital y la Cooperadora, y que busca mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad y funcionamiento del entorno del establecimiento.

El reordenamiento se definió luego de un estudio realizado por la Municipalidad y fue consensuado con la Cooperadora y las autoridades del hospital Zatti.

Según informaron, el objetivo es mantener despejados y visibles los accesos a un espacio esencial para la comunidad, favoreciendo una circulación más segura para pacientes, acompañantes, trabajadores y todas las personas que concurren diariamente al centro asistencial.