Cutral Co agiliza los turnos para hacer las licencias de conducir

Realizar el trámite para la renovación de la licencia de conducir o para sacarla por primera vez, se había complicado para los vecinos de Cutral Co. Ahora, se implementó la modalidad de solicitud a través de una de las redes sociales más usadas. De este modo, se evitará la fila presencial desde temprano, en la caja municipal.

A partir de esta semana, los conductores pudieron empezar a gestionar los turnos pertinentes.

La modalidad de solicitar turnos de manera presencial había generado un cierto malestar porque más allá del límite en la cantidad, para acceder a un lugar se formaban filas afuera del edificio municipal, desde las 6 de la mañana. Luego los vecinos esperaban hasta las 8 cuando se entregaban los números correspondientes.

Desde este miércoles, la dirección de Licencias de Conducir del municipio local volvió a implementar la modalidad virtual para acceder al turno. A través de una línea de WhatsApp se puede enviar el mensaje escrito para la solicitud del lugar.

La dependencia municipal informó que además de facilitar el acceso a los turnos para estos trámites se evitarán las esperas innecesarias. Se aclaró que el número estará habilitado de manera exclusiva para mensajes y no se recibirán llamadas telefónicas.

Por otra parte, se recordó que esta dependencia municipal está situada en Sarmiento N° 145 y la atención al público es de 8 a 13. Ese es el mismo horario que debe ser tenido en cuenta para la gestión de los turnos.

Una vez que se hace el contacto, se consulta si es para sacar la licencia por primera vez o la renovación del carnet. Allí se le indica la fecha y toda la documentación que se debe presentar para avanzar. Además, se indica qué certificado médico se requiere, según la edad; y el libre deuda municipal, más allá del pago del trámite en sí.