«Vas a perder todo»: la historia detrás de la frase que conmovió a Neuquén en la Experiencia Endeavor

La Experiencia Endeavor Patagonia 2026 reunió este jueves a mil personas en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén. «La pregunta que nos lleva a la acción es: ¿qué pasa si sale bien?», planteó Alejandro Vázquez, cofundador de Tiendanube. «Hoy es el mejor momento para empezar», enfatizó Daniel Jejcic, fundador y CEO de Avenida+. Pero el momento más emotivo llegó cuando Eliana Bracciaforte, cofundadora de Workana, compartió su historia: «Mi papá me dijo ‘vas a perder todo'».

Catalina Barros es gerenta del Ente de Desarrollo Económico de Plottier (EDEP). Llegó temprano junto a una compañera y a Alma, su beba. Fueron a buscar cierta «sinergia con el mundo emprendedor», ideas y experiencias que puedan aplicar luego con los emprendedores locales para escuchar a los oradores. «Endeavor nos invitó y facilitó las entradas», contó.

Y sí que en el auditorio del Domuyo se contagia esa «energía emprendedora». Bracciaforte fue una de esas oradoras que hizo al público lagrimear con su historia. «No se olviden de ustedes«, remarcó en su exposición y encendió los aplausos.

Tras bajarse del escenario, Eliana Bracciaforte habló con Diario RÍO NEGRO. (Foto: Cecilia Maletti).

Eliana Bracciaforte: el valor de no olvidarse de una misma

Eliana Bracciaforte había alcanzado buena parte de las metas que se había propuesto. Tras su paso por Google, cofundó Workana en 2012 y ayudó a convertirla en una de las principales plataformas de empleo independiente de América Latina. Tenía una familia, hijos y una empresa en pleno crecimiento. Sin embargo, no lograba disfrutar de esos logros. Desde los 9 o 10 años sabía que algo no coincidía con aquello que los demás esperaban de ella, aunque entonces ni siquiera conocía la palabra.

En 2019 decidió contarle a su esposa que era una mujer trans. Poco después habló con su padre y recibió la advertencia que recordó sobre el escenario del Domuyo: «Vas a perder todo. Vas a perder tu casa, tu familia, tu trabajo y no vas a tener amigos».

Aquellas palabras repetían los temores que ella misma había cargado durante 37 años. Sin embargo, ya había tomado una decisión: «No quería perder mi vida». Su transición se extendió durante unos tres años y, aunque atravesó momentos duros, aseguró que fue menos difícil de lo que pensaba. «Recibí mucho amor», señaló y mencionó el respaldo de su familia, sus socios y su equipo.

Al principio de la exposición sintió algo de nervios, pero el aplauso del auditorio la ayudó a continuar. La reacción también confirmó la potencia de una historia que excede al mundo de los negocios. Luego de bajarse del escenario, dialogó con Diario RÍO NEGRO y recalcó: «La única forma en la que pueden habitar bien el espacio de trabajo es si son realmente cien por ciento ellas mismas».

Su experiencia también modificó el modo en que entiende el liderazgo. En conversación con este medio, destacó la importancia de mostrar vulnerabilidad y compartir los problemas con otros emprendedores. Explicó que ese intercambio reduce la ansiedad, permite advertir que muchas dificultades son comunes y facilita la búsqueda de respuestas.

También rechazó el miedo al «robo» de ideas: «Para mí, las ideas son mucho más que contarlas. Las ideas se trabajan desde el momento que las empezás a tener, las empezás a averiguar, empezás a investigar, las construís, hablás con gente y consultás».

Tras su salida de Workana, Bracciaforte abrió una nueva etapa como docente, creadora de contenido y referente de mujeres emprendedoras y del colectivo LGBT+, en especial de las personas trans.

También comenzó a explorar proyectos con inteligencia artificial, una tecnología que, a su juicio, democratiza capacidades y permite crear desde cualquier lugar. Desde el escenario alentó al público a moverse, probar y sostener sus proyectos, pero dejó una advertencia por encima de cualquier meta profesional: «En este camino, no se olviden de ustedes«.

Bracciaforte también subrayó el clima de oportunidades que percibió en Neuquén, una provincia atravesada por el desarrollo de Vaca Muerta y el surgimiento de nuevos negocios. «Es como que hay una energía, todo el tiempo cambian cosas y están naciendo nuevos negocios», afirmó. A su juicio, la región atraviesa «un momento muy único» que no durará para siempre. Por eso, alentó a la sociedad neuquina a aprovecharlo: «Es un gran momento para hacer cosas, me parece una oportunidad única».

Tras su salida de Workana, Bracciaforte abrió una nueva etapa como docente y creadora de contenido. (Foto: Cecilia Maletti).

Otras historias, un mismo desafío: transformar las ideas en proyectos

El encuentro también reunió relatos que pusieron el foco en los vínculos, la perseverancia y la capacidad de corregir el rumbo. Pancho Murray, cofundador de Koala y anfitrión de la jornada, repasó dos décadas como emprendedor y destacó el valor de construir redes. Invitó al público a acercarse a oradores y asistentes, compartir dificultades y aprovechar cada conversación: detrás de un encuentro, señaló, puede aparecer un cliente, un proveedor, un inversor, un amigo o un futuro socio.

Alejandro Vázquez, cofundador y presidente de Tiendanube, reconstruyó el camino que llevó a la compañía desde un primer proyecto fallido hasta su expansión regional. Explicó que el equipo abandonó la idea original de crear un mercado virtual cuando detectó otra necesidad: ofrecer a las marcas una herramienta sencilla y accesible para vender por internet. Entre sus aprendizajes, remarcó la importancia de concentrarse en el problema antes que en la solución, buscar los primeros clientes entre quienes ya reconocen esa necesidad y preguntarse “¿qué pasa si sale bien?” antes de descartar un proyecto por sus riesgos.

Daniel Jejcic, fundador y CEO de Avenida+, también habló sobre los cambios de rumbo que marcaron su trayectoria. Su exposición, titulada Hoy es el mejor momento para empezar, recorrió los aciertos, las crisis y las transformaciones que atravesó hasta consolidar un modelo de comercio electrónico para terceros. Su mensaje apuntó a desarmar la idea del momento perfecto: emprender exige comenzar con los recursos disponibles, escuchar al mercado y adaptar el proyecto cuando la realidad contradice el plan inicial.

La apertura estuvo a cargo de Diego Manfio, líder de Ingeniería de SIMA, quien valoró el trabajo conjunto entre empresas, organizaciones y el sector público. También planteó la necesidad de ampliar la matriz productiva regional para que Neuquén no dependa solo de Vaca Muerta, el turismo o la fruticultura, sino que se consolide como un territorio con oportunidades para nuevos emprendimientos. Durante la jornada, el público contó además con mentorías, espacios de coworking, talleres y herramientas de vinculación profesional.