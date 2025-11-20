La AFA entregó sorpresivamente un trofeo a Rosario Central por consagrarse como Campeón de la Liga 2025, al haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla anual: 66 unidades en 32 fechas. El equipo dirigido por Ariel Holan solo perdió dos partidos en todo el año: ante Boca, en La Bombonera, por el Torneo Apertura; y frente a Independiente, en Avellaneda, por la última jornada del Clausura.

Además, la AFA confirmó que el fútbol argentino otorgará ocho títulos por año a partir de 2026: Torneo Apertura, Torneo Clausura, Campeón de la Liga (el que recibió Central), Copa Argentina, Supercopa Argentina, Trofeo de Campeones, Supercopa Internacional y el nuevo Triangular Campeón del Año.

Una de las principales novedades es justamente este Triangular Campeón del Año, que será disputado por los campeones del Apertura, Clausura y tabla anual. Se enfrentarán todos contra todos para definir al campeón absoluto de la temporada.

El Trofeo de Campeones también modificó su formato: hasta 2024 enfrentaba al campeón de la Liga con el campeón de la Copa de la Liga, pero desde este año lo jugarán los campeones del Apertura y el Clausura.

En medio de estos cambios surgieron rumores sobre la continuidad de la Supercopa Internacional, la competencia que existe desde 2022 y que enfrenta al campeón de la tabla anual con el campeón del Trofeo de Campeones. Sin embargo, la AFA confirmó que seguirá disputándose: la próxima edición está prevista para mayo de 2026.

El nombre “Internacional” se mantiene porque la copa suele jugarse en el exterior. Boca–Racing se disputó en Arabia Saudita y River–Talleres en Paraguay. No obstante, la última edición, en la que Vélez derrotó a Estudiantes, se jugó en el Estadio Libertadores de América, en Avellaneda.