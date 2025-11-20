Rosario Central se coronó campeón de Liga 2025 tras ganar la tabla anual

El futbol argentino no termina de sorprender. Esta mañana estaba planificada una reunión de dirigentes, que sorpresivamente contó con la presencia de directivos, futbolistas y cuerpo técnico de Rosario Central. El presidente Gonzalo Belloso, los referentes Jorge Broun y Ángel Di María, y el DT Ariel Holan ingresaron a las oficinas que tiene AFA en Puerto Madero, para reunirse con Claudio Tapia y compañía.

La expectativa fue creciendo con el pasar de los minutos sobre un posible trofeo que podría recibir el Canalla. Y así fue. Increíblemente, Rosario Central se consagró como campeón de la Liga Profesional tras terminar en la primera ubicación de la tabla anual. La imagen del día fue la de «Fatura» Broun saliendo de las oficinas con el trofeo, festejando la nueva estrella.

Gonzalo Belloso junto a Jorge Broun, capitán de Central.

Un trofeo que se decidió entregar al club rosarino luego de que la tabla anual se diera por terminada. En días donde el arbitraje y la dirigencia de AFA están en el ojo de la tormenta, se suma un nuevo motivo para que Tapia y sus secuaces estén en el centro de la crítica.

Desde las redes sociales del club, también festejaron la coronación con un posteo: «¡Central campeón de la Liga 2025! ¡Somos el mejor equipo del año!«, celebraron.

Con este trofeo de liga, Central llegó a 13 estrellas oficiales e igualo a Huracán en el 10° puesto en la tabla histórica de títulos.

Los títulos de Ángel Di Maria

De esta forma, Ángel Di María suma su primer titulo con Rosario Central a tan solo cuatro meses de su llegada. Con esta coronación, el Fideo llega a 37 preseas a lo largo de su exitosa carrera:

5 en Benfica

6 en Real Madrid

19 en París Saint Germain

1 en Rosario Central