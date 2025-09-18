El futuro de Lionel Messi: qué se sabe sobre su renovación con el Inter Miami

Lionel Messi tomaría una decisión clave en su carrera. Según trascendió en medios estadounidenses, el capitán argentino llegó a un acuerdo para renovar su contrato con Inter Miami y, en los próximos días, firmará la extensión de su vínculo que vencía a fines de 2025.

De esta manera, Lionel Messi garantizaría su continuidad como futbolista activo durante el ciclo que abarca el Mundial 2026, aunque todavía no confirmó su participación con la Selección Argentina en la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según reveló el diario Miami Herald, “luego de largas negociaciones, que se estiraron durante los últimos meses, Messi acordó los términos de un nuevo contrato multianual. Será su último vínculo como futbolista profesional y se espera que sea anunciado en los próximos diez días». La agencia AFP, en la misma línea, adelantó que el anuncio oficial ya está en marcha.

Dos semanas atrás, el propio Messi había sembrado dudas sobre su participación en el próximo Mundial. “Por edad lo más lógico es que no llegue pero ya estamos ahí, estoy ilusionado y con ganas. Voy día a día, partido tras partido. Ahora toca ir día a día, intentar sentirme bien y sobre todo ser sincero conmigo mismo. Si no estoy bien la paso mal, prefiero no estar. Nueve meses hasta el Mundial es bastante, veré cómo me voy sintiendo», sentenció el astro.

En lo deportivo, el Inter Miami se ubica sexto en la Conferencia Este de la MLS con 49 puntos y pelea por el Supporters’ Shield. Además, en 2025 ya alcanzó las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf, jugó el Mundial de Clubes y disputó la final de la Leagues Cup. Messi, con 20 goles en 21 partidos, sostiene su candidatura para repetir como Jugador Más Valioso de la liga.