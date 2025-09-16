La respuesta de Scaloni sobre la chance de que Messi vuelva a jugar con la Selección Argentina en el país

El DT estuvo en un evento de la Asociación del Fútbol Argentino en Miami.

Lionel Scaloni participó en un evento de la Asociación del Fútbol Argentino en Miami y habló sobre la posibilidad de que Lionel Messi dispute otro partido en el país, luego de anunciar que el reciente ante Venezuela (3-0), por las Eliminatorias, había sido el último de carácter oficial.

“Lo vivimos igual que ustedes, como el último partido de Leo, sabiendo la emotividad que tenía, que todo era para él y para sus compañeros. Entonces, bueno, las emociones de ese día están ahí. Fue muy lindo. Sobre todo porque se dio redondo, él pudo disfrutar de hacer goles y estuvo con su familia, que es al final lo que realmente cuenta», explicó el DT.

En ese sentido, agregó: «No será su último partido en Buenos Aires, ya veremos. Merece volver a jugar”.

La definición de Scaloni sobre la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

“Por la experiencia del último Mundial, que teníamos la lista conformada y en la anterior semana se cayeron dos jugadores, sería conveniente esperar hasta último momento para ver cómo llegan los futbolistas, si todo está bien”, afirmó Scaloni.

El entrenador argentino aclaró además que “todavía falta, hay un montón de amistosos y un montón de chicos que nos pueden aportar y seguir viéndolos”, dejando la puerta abierta a nuevas sorpresas en la convocatoria rumbo al Mundial 2026.

Vale destacar que la Albiceleste jugará en octubre de 2025 en la primera doble fecha FIFA tras las Eliminatorias, con dos amistosos en Estados Unidos.

Primero enfrentará a Venezuela, el viernes 10 de octubre en Miami. Luego, el lunes 13, se medirá con Puerto Rico en Chicago.