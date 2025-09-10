La confesión de un jugador de la Selección sobre la chance de jugar en River: «Después del Mundial»

Un jugador de la Selección Argentina opinó sobre la chance de jugar en River.

Finalizaron las Eliminatorias Sudamericanas y la Selección Argentina se clasificó al Mundial 2026, en el que será la última participación de varios campeones del mundo. Esto llevó a que se consulte por la chance de volver al fútbol argentino y uno de ellos rompió el silencio.

Si bien Lionel Messi se llevó toda la atención por haber disputado sus últimas Eliminatorias con la Albiceleste, no fue el único. Nicolás Otamendi también ingresó en la etapa final de su carrera con el combinado nacional y la posibilidad de volver a River surgió nuevamente.

Ante esta consulta, el zaguero, que decidió renovar contrato con Benfica luego de que se lo vincule con el Millonario, respondió sin esquivar la inquietud de los hinchas.

Si bien prefirió ser cauto ante la consulta en Telefé, dejó abierta la puerta. «Tengo un año de contrato con Benfica y después del Mundial veré qué haré«, avisó Ota. Y volvió a ratificar su cariño por el cuadro de Núñez.

«Toda mi familia es de River«, aseguró. Pero además, reveló que «nunca hablé con Gallardo, no tuve la posibilidad«. De esta manera, generó repercusión en el mundo Millonario en la antesala de la próxima Copa del Mundo.

Scaloni opinó sobre la expulsión de Otamendi

En el último partido de Nicolás Otamendi con la Selección Argentina, el zaguero no pudo finalizar de la mejor manera ya que fue expulsado ante Ecuador cuando promediaba el primer tiempo.

Como fue su última participación por Eliminatorias, Otamendi deberá cumplir su sanción en el próximo partido oficial pero sería el debut del Mundial 2026 y no en la Finalissima, ya que ese encuentro es organizado por la Conmebol y la UEFA y no involucra a la FIFA.

Durante la conferencia de prensa, Lionel Scaloni habló sobre la expulsión del experimentado defensor: «Es una lástima por Ota. Sabíamos el riesgo que tenía jugar este partido con el tema de la expulsión, que acarreaba no jugar el primer partido del Mundial. Es una lástima también la sensación de que no podés meter la pierna. Jugás con una sensación extraña. Me jode por Ota, la verdad”.