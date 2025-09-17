Show de Lionel Messi: gol y asistencia en la victoria de Inter Miami 3-1 sobre Seattle Sounders

Lionel Messi anotó en la victoria del Inter Miami ante Seattle por la fecha 27de la MLS.

Con un gol de Lionel Messi, Inter Miami venció 3-1 a Seattle Sounders en el Chase Stadium por la fecha 27 de la Major League Soccer (MLS). El argentino amplió la ventaja para los locales a los 40 minutos del PT. Con este triunfo, el conjunto de Javier Mascherano alcanzó la quinta posición en la conferencia este, con 49 unidades.

El primer gol llegó temprano, a los 11 minutos, cuando un pase filtrado de Messi permitió a Jordi Alba llegar al área y definir para el 1-0.

Messi ➡️ Jordi ⚽🤩 pic.twitter.com/FO6uyqKM1X — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2025

El segundo gol de la noche llegó a los 40 minutos, cuando un excelente centro de Alba encontró a Messi en el área. El astro argentino empujó la pelota al gol con tranquilidad y anotó su séptimo gol con la camiseta del Inter Miami y amplió la ventaja a 2-0.

Jordi ➡️ Messi 🫂 pic.twitter.com/4EuMzFxujr — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2025

En el segundo tiempo, el equipo local anotó el tercero. A los 51 minutos, Ian Fray puso el 3-0 con un cabezazo tras un tiro de esquina. Aunque Seattle logró descontar a los 68 minutos con un gol de Obed Vargas, pero no logró revertir el marcador y el partido terminó 3-1 a favor del Inter Miami.

Con este resultado, Inter Miami se mantiene en la pelea por un lugar en los playoffs, mientras que Seattle Sounders, con 45 puntos, sigue cuarto en la conferencia oeste.