El gigante de Sudamérica que viene por la figura de Racing y pagaría 13 millones de dólares

Lo marcaron en el Maracaná, la rompiò y ahora lo quieren con los colores del Mengao.

Racing lo declaró intransferible, pero un gigante de Sudamérica que colecciona figuras está dispuesto a poner toda la plata. A pocas horas de la definición del torneo Clausura de la Liga Profesional ante Estudiantes, se encendieron las alarmas en la Academia y aunque la idea es retenerlo, esa famosa cláusula de salida puede complicar los planes.

¿De quién se trata? De Santiago Sosa, el defensor-volante que se transformó en una referencia para el equipo de Avellaneda. Su la cláusula de rescisión fue fijada en 13,2 millones de dólares y Flamengo no tendría ningún problema en ponerlos arriba de la mesa.

«La oferta es concreta»

El futbolista de 26 años, y referente del plantel de Gustavo Costas, es el principal objetivo del Flu, que ya inició gestiones formales para intentar llevárselo en enero próximo. La información fue confirmada por medios brasileños y amplificada por ESPN, que reveló que la oferta del club carioca es concreta.

La mirada del Mengao sobre el jugador surgido en River comenzó a consolidarse en el Maracaná. Allí, en la semifinal de la Copa Libertadores, Racing quedó eliminado, pero Sosa mostró un nivel sobresaliente que sorprendió al cuerpo técnico brasileño.

Sosa, capitán y referente de Racing. (Archivo)

Más allá del avance de Flamengo, en la Academia harán hasta lo imposible para retenerlo, porque es una pieza fundamental. Su liderazgo dentro y fuera de la cancha lo convierte en un jugador extremadamente difícil de reemplazar.

La negociación está abierta. Si el Fla llega al número que Racing acepta como razonable, el pase podría acelerarse en cuestión de días. Por ahora, el club argentino resiste. Y el futuro de su capitán queda envuelto en un escenario que promete ser uno de los temas del verano futbolero.