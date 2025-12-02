El neuquino Arias y el roquense Mura se despidieron del Cilindro pero van por otra estrella

Gabriel Arias se despidió del Cilindro junto a su familia. (Foto: Alejandro Pagni - Clarín Fotos)

En una noche emotiva por la sufrida clasificación a semifinales del Clausura, Racing despidió del Cilindro de Avellaneda a Gabriel Arias y Facundo Mura, dos futbolistas regionales que dejaron su huella en el club.

El neuquino y el roquense no renovarán sus contratos y se irán del club el año que viene. Completarán su exitoso ciclo el domingo en la Bombonera contra Boca y en una eventual final en Santiago del Estero si logran avanzar.

La despedida del arquero se dio en la previa del partido. Su familia formó parte del reconocimiento y en la tradicional foto de la formación titular se sumó el plantel completo.

EL RECONOCIMIENTO PARA GABRIEL ARIAS 🧤 El arquero de Racing se despide del club y recibió una placa#LPFxTNTSports pic.twitter.com/JUTfzYCspM — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 2, 2025

Su adiós estuvo más marcado que el de Mura, no solo por su mayor influencia en los últimos años de la Academia. El caso del defensor es diferente porque Racing todavía no anunció que no seguirá.

Más allá de esa confirmación, es sabido que no llegó a un acuerdo para renovar su vínculo y seguirá su carrera en otro club a partir de enero.

Dejaron su huella 6 títulos obtuvo Gabriel Arias en Racing. Es junto a Iván Pillud los que más ganaron en el profesionalismo. En total, atajó 254 partidos con 101 vallas invictas.

4 títulos ganó Facundo Mura en la Academia. Jugó 144 partidos, con 12 goles y 15 asistencias. Por la expulsión de Martirena, sería titular en la Bombonera.

Gabriel Arias, un arquero que marcó una época

La etapa de Arias en Racing marca uno de los ciclos más exitosos de la historia moderna del club. Llegó en julio de 2018 después de mostrar un gran nivel en Defensa y Justicia y un paso por Unión La Calera en Chile.

Se adueñó rápidamente del arco y, en su primer semestre, logró estar 625 minutos sin recibir goles, la segunda mejor racha histórica del club. Fue figura y referente en los títulos de Eduardo Coudet, Fernando Gago y Gustavo Costas.

Recién perdió el puesto en estos últimos meses ante el gran nivel de Facundo Cambeses. El neuquino tragó veneno y no expuso públicamente ningún tipo de molestia con esa decisión. El propio Cambeses lo reconoció como un referente y todos se deshicieron en elogios para su rol de líder.

Facundo Mura, un comodín para Racing

En el caso de Facundo Mura, su injerencia no fue siempre protagónica pero respondió cada vez que lo necesitaron. El roquense, que debutó en primera en Estudiantes, llegó a Racing en enero de 2022 después de ser campeón en Colón de Santa Fe.

Jugó muchos partidos como titular y perdió terreno con Gastón Martirena. De todas formas, peleó el puesto mano a mano con el uruguayo en el actual semestre y, en varias, ocasiones, Costas lo puso por encima en la consideración.

También se le valoró su polifuncionalidad al disputar muchos encuentros como lateral izquierdo a perfil cambiado, ante alguna lesión de Gabriel Rojas.

Aunque hoy no formen parte del once ideal, tanto Arias como Mura serán extrañados en Racing. En su último mes en el club, buscarán cerrar su exitoso ciclo con una nueva estrella.

Los posibles destinos para Arias y Mura

Al no renovar sus contratos en Racing, Gabriel Arias y Facundo Mura serán jugadores libres a partir de enero. El neuquino tiene sondeos de Chile pero Defensa y Justicia sueña con su regreso. A sus 38 años, el arquero tiene al Halcón como un posible club para su retiro como profesional.

El roquense, de 26 años, busca dar un salto al exterior para hacer una diferencia económica tras sus pasos por Estudiantes, Colón y la Academia.

La chance más clara por el momento es la del Inter Miami, un destino tentador por la presencia de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y varios argentinos más.