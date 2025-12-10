SUSCRIBITE
La AFA designó al árbitro para la final del Clausura entre Racing y Estudiantes

La Academia y el Pincha se enfrentarán en Santiago del Estero para definir al campeón el próximo sábado. Los detalles.

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final del Clausura en Santiago del Estero.

Racing y Estudiantes jugarán la final para definir al campeón del Torneo Clausura. En las últimas horas, desde la AFA dieron a conocer quién será el árbitro principal y sus asistentes para este importante encuentro.

El elegido para ser el árbitro principal es Nicolás Ramírez, que no tuvo participación en las semifinales y se vislumbraba su presencia en el partido definitorio.

Además, estará acompañado por Gabriel Chade, Maximiliano Del Yesso, Pablo Dóvalo y Mariana Dure. En el VAR estarán Héctor Paletta y Hernán Mastrángelo.

La Academia dio el golpe en la Bombonera y eliminó a Boca por 1-0 con gol de Maravilla Martínez, mientras que Estudiantes se impuso en el clásico de La Plata por 1-0 ante Gimnasia con un tanto de Tiago Palacios para acceder a la gran final del certamen local.

Cuándo juegan Estudiantes y Racing en la final

La final entre Racing y Estudiantes se disputará el sábado 13 de diciembre a las 21 en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

En caso de empate al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal.


